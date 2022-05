மாநில செய்திகள்

நீலகிரி டாஸ்மாக் கடைகளில் காலி மதுபாட்டில்களை கொடுத்து ரூ.10 திரும்ப பெறும் திட்டம் அமல் + "||" + Nilgiris Tasmac stores implement the scheme to return Rs 10 for empty bottles

நீலகிரி டாஸ்மாக் கடைகளில் காலி மதுபாட்டில்களை கொடுத்து ரூ.10 திரும்ப பெறும் திட்டம் அமல்