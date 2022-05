மாநில செய்திகள்

"பாமக ஒருமுறை ஆட்சிக்கு வந்தால் போதும்..." - அன்புமணி ராமதாஸ் + "||" + "Once Bamaka comes to power ..." - Anbumani Ramadas

"பாமக ஒருமுறை ஆட்சிக்கு வந்தால் போதும்..." - அன்புமணி ராமதாஸ்