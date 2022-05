மாநில செய்திகள்

தஞ்சையில் சோகம்: குளத்தில் மூழ்கிய 2 மகள்களை காப்பாற்றிய தாய் நீரில் மூழ்கி பலி...! + "||" + Tragedy in Tanjore: Mother who saved her daughters from drowning in the pool drowns ...

தஞ்சையில் சோகம்: குளத்தில் மூழ்கிய 2 மகள்களை காப்பாற்றிய தாய் நீரில் மூழ்கி பலி...!