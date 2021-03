சட்டசபை தேர்தல் - 2021

’கன்னியாகுமரியை முதல்நிலை மாவட்டமாக உயர்த்துவேன்’ - பாஜக வேட்பாளர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் + "||" + BJP Candidate Pon Radhakirishnan Promise to Develop Kanniyakumari as a Primary District in India

’கன்னியாகுமரியை முதல்நிலை மாவட்டமாக உயர்த்துவேன்’ - பாஜக வேட்பாளர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன்