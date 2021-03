சட்டசபை தேர்தல் - 2021

திமுக கூட்டணியியில் ஐ.யூ.எம்.எல். கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 3 தொகுதிகள் வெளியீடு + "||" + 3 Constituency allotted name released to the party IUML in DMK alliance

திமுக கூட்டணியியில் ஐ.யூ.எம்.எல். கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 3 தொகுதிகள் வெளியீடு