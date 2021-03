சட்டசபை தேர்தல் - 2021

மத்திய அரசு செய்து கொண்டிருக்கும் திட்டங்களை திமுக தேர்தல் அறிக்கையாக வெளியிட்டுள்ளது - பாஜக மாநில தலைவர் எல்.முருகன் + "||" + DMK has published the election Manifesto of What Central Governmet is Doing Right Now

மத்திய அரசு செய்து கொண்டிருக்கும் திட்டங்களை திமுக தேர்தல் அறிக்கையாக வெளியிட்டுள்ளது - பாஜக மாநில தலைவர் எல்.முருகன்