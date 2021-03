சட்டசபை தேர்தல் - 2021

அனைத்து பணியாளர்களுக்கும் ஏப்.6-ம் தேதி ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பு - தொழிலாளர் நலத்துறை அறிவிப்பு + "||" + Paid leave for all employees on April 6 - Labor Welfare Department Notice

அனைத்து பணியாளர்களுக்கும் ஏப்.6-ம் தேதி ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பு - தொழிலாளர் நலத்துறை அறிவிப்பு