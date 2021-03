சட்டசபை தேர்தல் - 2021

திமுக ஆட்சியில் இருண்டு கிடந்த தமிழகத்திற்கு அதிமுக அரசு ஒளியேற்றியுள்ளது - எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்தல் பிரசாரம் + "||" + To Tamil Nadu, which was in the dark under the DMK rule AIADMK government has lit up Edappadi Palanisamy election campaign

திமுக ஆட்சியில் இருண்டு கிடந்த தமிழகத்திற்கு அதிமுக அரசு ஒளியேற்றியுள்ளது - எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்தல் பிரசாரம்