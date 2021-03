சட்டசபை தேர்தல் - 2021

தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் 13 பேரை கொலை செய்த கூட்டத்திற்கு தேர்தலில் பாடம் புகட்ட வேண்டாமா?- மு.க.ஸ்டாலின் பிரசாரம் + "||" + In the Thoothukudi Sterlite struggle To the mob that killed 13 people Don't you want to learn a lesson from the election? MK Stalin's campaign

