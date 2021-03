சட்டசபை தேர்தல் - 2021

"அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளுக்கான சின்னங்களை கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு ஒதுக்க தடை விதிக்க முடியாது" - உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு + "||" + Alliance Party Candidates Cannot be barred for Using Recoginzed Party Symbols says Chennai High Court

"அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளுக்கான சின்னங்களை கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு ஒதுக்க தடை விதிக்க முடியாது" - உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு