சட்டசபை தேர்தல் - 2021

ஒரே ஆண்டில் கொரோனா தடுப்பூசியை கொண்டு வந்தவர் பிரதமர் மோடி-முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + Only parties in the AIADMK are parties that serve the people chief Minister Edappadi Palanisamy

ஒரே ஆண்டில் கொரோனா தடுப்பூசியை கொண்டு வந்தவர் பிரதமர் மோடி-முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி