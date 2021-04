சட்டசபை தேர்தல் - 2021

பூந்தமல்லியில் பெண்களுக்கென பிரத்யேகமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடி + "||" + Polling booth set up exclusively for women in Poonamallee

