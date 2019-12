உலக செய்திகள்

சர்வதேச தீவிரவாதத்தின் காலடி ஒவ்வொன்றும் பாகிஸ்தானின் வழியாகவே செல்கிறது - இந்தியா குற்றச்சாட்டு + "||" + India slams Pakistan at UN, says footprint of every major act of terrorism passes through this country

சர்வதேச தீவிரவாதத்தின் காலடி ஒவ்வொன்றும் பாகிஸ்தானின் வழியாகவே செல்கிறது - இந்தியா குற்றச்சாட்டு