உலக செய்திகள்

எத்தியோப்பியாவில் விமான விபத்து: தாமதமாக வந்ததால் உயிர் தப்பிய பயணி + "||" + Flight crash in Ethiopia: The survivor of the delayed arrival

எத்தியோப்பியாவில் விமான விபத்து: தாமதமாக வந்ததால் உயிர் தப்பிய பயணி