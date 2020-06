உலக செய்திகள்

ஸ்பெயின் விருந்தில் கலந்து கொண்ட பெல்ஜியம் இளவரசருக்கு கொரோனா + "||" + Corona to the Prince of Belgium who attended the Spanish party

ஸ்பெயின் விருந்தில் கலந்து கொண்ட பெல்ஜியம் இளவரசருக்கு கொரோனா