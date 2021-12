உலக செய்திகள்

வீனஸ் கிரகத்தில் நுண்ணுயிர்கள் இருக்க வாய்ப்பு - விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பு + "||" + Chances of micro organisms on Venus Scientists says

வீனஸ் கிரகத்தில் நுண்ணுயிர்கள் இருக்க வாய்ப்பு - விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பு