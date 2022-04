உலக செய்திகள்

#உக்ரைன் போர் லைவ் அப்டேட்ஸ்: மரியோபோல் நகரில் ரஷியா ரசாயன ஆயுதங்களை பயன்படுத்தியதா..! + "||" + Russian soldiers patrol at the Mariupol drama theatre, bombed last March

#உக்ரைன் போர் லைவ் அப்டேட்ஸ்: மரியோபோல் நகரில் ரஷியா ரசாயன ஆயுதங்களை பயன்படுத்தியதா..!