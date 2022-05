உலக செய்திகள்

இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை - லண்டன் கோர்ட் தீர்ப்பு + "||" + London court sentences man of Indian descent to 20 years in prison

இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை - லண்டன் கோர்ட் தீர்ப்பு