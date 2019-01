ஆன்மிகம்

கால சர்ப்ப தோஷம் போக்கும் வராகப் பெருமாள் + "||" + Varakap Perumal is the time of the serpent's dose

கால சர்ப்ப தோஷம் போக்கும் வராகப் பெருமாள்