ஆன்மிகம்

வெற்றியை வாரி வழங்கும் வெள்ளூர் நடுநக்கர் + "||" + Vellur Nadunakkar gives the many success

வெற்றியை வாரி வழங்கும் வெள்ளூர் நடுநக்கர்