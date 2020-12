ஆன்மிகம்

ஆண்டிற்கு ஒருமுறை அபிஷேகம் காணும் மரகத நடராஜர் + "||" + Once a year Seeing the anointing Emerald Natarajar

ஆண்டிற்கு ஒருமுறை அபிஷேகம் காணும் மரகத நடராஜர்