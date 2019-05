உங்கள் முகவரி

கட்டிடக்கலைக்கு சான்றாக அமைந்த பழமையான நகரம் + "||" + The oldest city, which is a testimony to architecture

கட்டிடக்கலைக்கு சான்றாக அமைந்த பழமையான நகரம்