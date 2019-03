கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தானுடன் உறவை துண்டிக்க வேண்டும்: இந்திய கிரிக்கெட் வாரியத்தின் கோரிக்கையை ஏற்க ஐ.சி.சி. மறுப்பு + "||" + To disconnect with Pakistan: Indian Cricket Board Accept the request of the ICC Disclaimer

பாகிஸ்தானுடன் உறவை துண்டிக்க வேண்டும்: இந்திய கிரிக்கெட் வாரியத்தின் கோரிக்கையை ஏற்க ஐ.சி.சி. மறுப்பு