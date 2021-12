இந்தியாவில் பிறந்து இந்தியர்களை மிரட்டிய அஜாஸ் படேல்! யார் இவர்..?

மும்பை,

‘அஜாஸ் யூனுஸ் படேல்’ எனும் இயற்பெயர் கொண்ட அஜாஸ் படேல், யூனுஸ் படேல் - ஷானாஸ் படேல் தம்பதியினருக்கு மகனாக 1988ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 21ம் தேதி பிறந்தார். அவருக்கு 2 சகோதரிகள் உள்ளனர். அவருடைய மனைவியின் பெயர் நிலோபர் படேல்.

அவர் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு வலைப்பயிற்சி பந்துவீச்சாளராக இருந்துள்ளார் என்பது பலருக்கும் தெரிந்திடாத தகவல் ஆகும். அவருடைய பூர்வீகம் மும்பை ஆகும். அவர் தன்னுடைய 8 வயதில் மும்பையிலிருந்து நியூசிலாந்துக்கு தனது குடும்பத்தினருடன் புலம்பெயர்ந்தார்.

33 வயதான அஜாஸ் படேல் நியூசிலாந்து அணிக்காக தனது முதல் சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டியில் 2018ம் ஆண்டு அறிமுகமானார். முதலில் இவர் இடது கை வேகப்பந்துவீச்சாளராக இருந்தார். பின் இடது கை சுழற்பந்து வீச்சாளராக மாற்றிக் கொண்டார்.

2015-16ம் ஆண்டுக்கான நியூசிலாந்து உள்ளூர் கிரிக்கெட் தொடரில் அதிக விக்கெட் வீழ்த்தியவர் என்ற சாதனை படைத்தவர்.

அதனை தொடர்ந்து, 2018ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற , நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் விருதுக்கான பட்டியலில் ‘சிறந்த உள்ளூர் வீரருக்கான விருதை’ தட்டிச் சென்றார்.

அவருடைய அசத்தலான பந்துவீச்சு திறமையால், 2018ம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான நியூசிலாந்து டெஸ்ட் அணியில் இடம்பிடித்தார்.

டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் முதன்முறையாக நவம்பர் 16, 2018ல் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக தனது இன்னிங்சை தொடங்கினார். அப்போட்டியின் இரண்டாவது இன்னிங்சில் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி நியூசிலாந்து அணியின் வெற்றிக்கு வித்திட்டார். அவருடைய சிறப்பான பந்துவீச்சால் நியூசிலாந்து அணி 4 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றியை ருசித்தது. அவருக்கு ஆட்டநாயகன் விருதும் வழங்கப்பட்டது.

இதன்மூலம், அறிமுக டெஸ்ட் போட்டியிலேயே 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி சாதனை படைத்தார்.

அதன்பின், இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் தற்போது இடம்பெற்று அசத்தி வருகிறார்.

கிரிக்கெட் வரலாற்றில் முதன்முறையாக, 1956ம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலிய அணியின் ஜிம் லேக்கர் ஒரே இன்னிங்சில் 10 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி சாதனை படைத்தார்.

அதன்பின், 1999ம் ஆண்டு இந்தியாவின் சுழல் ஜாம்பவான் அனில் கும்ப்ளே பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் ஒரே இன்னிங்சில் 10 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி சாதனை படைத்தார். இவர்களை தொடர்ந்து இந்த சாதனை பட்டியலில் மூன்றாவது வீரராக அஜாஸ் படேலும் இணைந்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதுகுறித்து அனில் கும்ப்ளே தனது டுவிட்டர் பதிவில், “சாதனை பட்டியலுக்கு வரவேற்கிறேன், சிறப்பாக பந்துவீசினீர்கள்” என்று வாழ்த்தி உள்ளார்.

Welcome to the club #AjazPatel#Perfect10 Well bowled! A special effort to achieve it on Day1 & 2 of a test match. #INDvzNZ