கிரிக்கெட்

‘ஊடகங்கள் அமைதியாக இருந்தால் போதும்...’ - கோலி குறித்த கேள்விக்கு ரோகித் சர்மா பதில்! + "||" + "If You Guys Can Keep Quiet...": Rohit Sharma To Media When Asked About Virat Kohli's Form

‘ஊடகங்கள் அமைதியாக இருந்தால் போதும்...’ - கோலி குறித்த கேள்விக்கு ரோகித் சர்மா பதில்!