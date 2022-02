கிரிக்கெட்

விராட்கோலியின் 100-வது டெஸ்ட் போட்டியில் ரசிகர்களுக்கு அனுமதி இல்லை + "||" + Fans are not allowed in Virat Kohli's 100th Test match

விராட்கோலியின் 100-வது டெஸ்ட் போட்டியில் ரசிகர்களுக்கு அனுமதி இல்லை