வங்காளதேசத்துக்கு எதிரான 2வது டெஸ்ட்: கான்பூர் சென்றடைந்த இந்திய அணி

கான்பூர்,

இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வங்காளதேச கிரிக்கெட் அணி 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் சென்னையில் நடைபெற்ற முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்தியா 280 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

இதனையடுத்து இவ்விரு அணிகளுக்கு இடையிலான 2-வது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி வரும் 27-ம் தேதி கான்பூரில் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில் , 2-வது டெஸ்ட் போட்டிக்காக இந்திய அணி வீரர்கள் இன்று கான்பூர் சென்றடைந்தனர். நாளை முதல் இந்திய வீரர்கள் பயிற்சியில் ஈடுபடுகின்றனர்.

Indian team lead by ROHIT SHARMA has reached Kanpur. pic.twitter.com/G9JBjjKvML

Virat Kohli's welcome at the team's hotel in Kanpur. pic.twitter.com/Fqt7QkNfkX