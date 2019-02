பிற விளையாட்டு

சர்வதேச பளுதூக்குதல் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை மீராபாய் சானு தங்கம் வென்றார் + "||" + Meerabai Sanu won the gold medal in the World Lifting Championship

சர்வதேச பளுதூக்குதல் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை மீராபாய் சானு தங்கம் வென்றார்