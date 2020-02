பிற விளையாட்டு

தேசிய சீனியர் ஸ்குவாஷ்: 18-வது முறையாக பட்டம் வென்றார், ஜோஸ்னா ஆண்கள் பிரிவில் கோஷல் சாம்பியன் + "||" + National Senior Squash Graduated for the 18th time, Goshen Champion in the Josna Mens Division

தேசிய சீனியர் ஸ்குவாஷ்: 18-வது முறையாக பட்டம் வென்றார், ஜோஸ்னா ஆண்கள் பிரிவில் கோஷல் சாம்பியன்