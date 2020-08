பிற விளையாட்டு

தேசிய விளையாட்டு விருதை வென்ற ரங்கி ரெட்டி உள்பட 3 பேர் கொரோனாவால் பாதிப்பு + "||" + Three people, including National Sports Award winner Rangi Reddy, were affected by the corona

தேசிய விளையாட்டு விருதை வென்ற ரங்கி ரெட்டி உள்பட 3 பேர் கொரோனாவால் பாதிப்பு