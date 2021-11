இந்தோனேஷிய மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன்: கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், துருவ் கபிலா-சீக்கி ரெட்டி அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி!

பாலி,

இந்தோனேஷிய மாஸ்டர்ஸ் சூப்பர் 750 பேட்மிண்டன் தொடர் இந்தோனேஷியாவில் நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில், இன்று நடைபெற்ற போட்டியில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில், இந்தியாவின் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் பிரான்ஸ் நாட்டின் கிறிஸ்டோ போப்போவை 21-18 15-21 21-16 எனும் செட் கணக்கில் வீழ்த்தி இரண்டாம் சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

முன்னாள் நம்பர் 1 வீரரும் தற்போது 15ம் நிலை வீரருமான ஸ்ரீகாந்த் அடுத்த சுற்று போட்டியில், உலகின் 6ம் நிலை வீரரான இந்தோனேஷியாவின் ஜொனாதன் கிறிஸ்டியை எதிர்கொள்ள உள்ளார்.

