செஸ் ஒலிம்பியாட்: இந்திய அணியில் குகேஷ், பிரக்ஞானந்தா

BREAKING: Indian team for the 45th Chess Olympiad announced!



GM Gukesh Dommaraju

GM Praggnanandhaa Rameshbabu

GM Arjun Erigaisi

GM Vidit Gujrathi

GM Harikrishna Pentala



Let's go India ✅

Chak de India ✅ pic.twitter.com/7LGv8twEyq