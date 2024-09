பாராஒலிம்பிக்: இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு பதக்கத்தை உறுதி செய்த தமிழ்நாடு வீராங்கனை

#ParaBadminton: Women's Singles SU5In a battle of roads to gold, Thulasimathi Murugesan prevails over Manisha Ramadass 23-21, 21-17 to advance into the final.Thulasimathi will face China's Qiu Xia Yang for the gold medal, while Manisha will be against Denmark's… pic.twitter.com/R9efTmoUwW