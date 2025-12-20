உங்கள் ஆரோக்கியம் உண்மையானதைத் தான் பெற வேண்டும்: போலி தயாரிப்புகளுக்கு எதிரான ஹெர்பலைஃப் இந்தியாவின் முனைப்பு
இன்றைய காலத்தில் ஆரோக்கியமும் ஊட்டச்சத்தும் நமது தினசரி வாழ்க்கையின் ஓர் அங்கமாக மாறியுள்ள நிலையில், நாம் பயன்படுத்தும் பொருட்களின் மீதான நம்பிக்கை இதற்கு முன்பைவிட மிக முக்கியமானதாகியுள்ளது. ஆனால் போலி சுகாதாரப் பொருட்களின் அதிகரிக்கும் அபாயம் இந்த நம்பிக்கையை பாதிக்கிறது—இது உண்மையான பிராண்டுகளை மட்டுமல்ல, நுகர்வோரின் ஆரோக்கியத்தையும் கடுமையான ஆபத்தில் ஆழ்த்துகிறது. இந்தச் சூழலில், உலகளாவிய அளவில் முன்னணி ஊட்டச்சத்து மற்றும் வெல்నெஸ் நிறுவனமான ஹெர்பலைஃப் இந்தியா, போலி தயாரிப்புகளுக்கு எதிராக விழிப்புணர்வை உருவாக்கவும், ஆரோக்கியம் மற்றும் வெல்நெஸ் துறையில் உண்மைத்தன்மையின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தவும் ஒரு வலுவான முயற்சியைத் தொடங்கியுள்ளது.
போலி ஊட்டச்சத்து கூடுதல்கள் பெரும்பாலும் கட்டுப்பாடற்ற இடங்களில் தயாரிக்கப்படுகின்றன; அங்கு பாதுகாப்பும் செயல்திறனும் உறுதி செய்ய தேவையான கடுமையான பரிசோதனைகளும் தரக் கண்காணிப்புகளும் இல்லை. இத்தகைய தயாரிப்புகள் ஒரே மாதிரியான பொதித்தல் மற்றும் லேபிள்களுடன் உண்மையானவையாக தோன்றலாம்; ஆனால் அவற்றில் சரிபார்க்கப்படாத அல்லது தீங்கு விளைவிக்கும் கூறுகள் இருக்கக்கூடும். ஹெர்பலைஃப் இந்தியாவின் இந்த அண்மை விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம், இவ்வகை அபாயங்களைப் பற்றி நுகர்வோருக்கு அறிவூட்டுவதோடு, போலி தயாரிப்புகள் பணத்தின் வீணாக்கம் மட்டுமல்ல, ஒருவரின் ஆரோக்கியத்தையும் நலனையும் பாதிக்கக்கூடும் என்பதை வலியுறுத்துகிறது.
ஹெர்பலைஃப் இந்தியாவின் உண்மைத்தன்மைக்கான அர்ப்பணிப்பு அதன் செயல்பாடுகளின் அடித்தளத்திலிருந்தே தொடங்குகிறது—உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட “Seed to Feed” தத்துவத்தின் மூலம். மூலப்பொருட்களின் ஆதாரம் முதல் இறுதி வடிவமைப்பு வரை ஒவ்வொரு கட்டமும் இந்த முறையான செயல்முறையில் கடுமையான தரக் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. அறிவியல் புதுமை மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மையை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், சர்வதேச தரநிலைகளுக்கு ஏற்ப உயர்தர ஊட்டச்சத்து தயாரிப்புகளையே நுகர்வோருக்கு வழங்குவதை ஹெர்பலைஃப் உறுதி செய்கிறது.
இந்த விழிப்புணர்வு முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, ஹெர்பலைஃப் இந்தியா நுகர்வோர்களை தகவல் அடிப்படையிலான, பொறுப்பான முடிவுகளை எடுக்க அதிகாரமளிக்கிறது. இந்தியாவையும் சேர்த்து உலகின் 90க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில், அதன் தயாரிப்புகள் பயிற்சி பெற்ற சுயாதீன ஹெர்பலைஃப் அசோசியேட்களின் வலையமைப்பின் மூலம் மட்டுமே விற்பனை செய்யப்படுகின்றன என்பதை நிறுவனம் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறது. சரியான பயன்பாடு மற்றும் தயாரிப்பின் உண்மைத்தன்மை குறித்து நுகர்வோருக்கு வழிகாட்ட இவர்கள் பயிற்சி பெறுகின்றனர். ஹெர்பலைஃப் எந்தவொரு இ-காமர்ஸ் தளங்களிலோ அல்லது அங்கீகாரம் பெறாத விற்பனையாளர்களிலோ தனது தயாரிப்புகளை விற்காது. சுயாதீன ஹெர்பலைஃப் அசோசியேட்களிடமிருந்து மட்டுமே வாங்கி உண்மைத்தன்மையை உறுதி செய்வதன் மூலம், நுகர்வோர் தங்களின் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்பதில் செயற்பாட்டாளர்களாக மாறலாம்.
இந்த விழிப்புணர்வு முயற்சி பொறுப்புணர்வின் ஒரு பண்பாட்டை உருவாக்கும் முயற்சியாகும். போலித்தனம் என்பது ஒரு கூட்டுச் சமூகப் பிரச்சினையாகும்; அதற்கான தீர்வு நுகர்வோர், பிராண்டுகள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவதில்தான் உள்ளது. வெல்நெஸ் துறையில் மோசடிகளிலிருந்து மக்களை பாதுகாக்க விழிப்புணர்வும் ஒத்துழைப்பும் அத்தியாவசியம் என்பதைக் ஹெர்பலைஃப்பின் இந்த முனைப்பான நிலைப்பாடு வலியுறுத்துகிறது.
ஆரோக்கியமே செல்வம் எனக் கருதப்படும் இக்காலத்தில், உண்மைத்தன்மையில் எந்தவித சமரசமும் செய்ய முடியாது என்பதை ஹெர்பலைஃப் இந்தியா நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. செய்தி தெளிவானது: உங்கள் ஆரோக்கியம் உண்மையானதைத் தான் பெற வேண்டும். கல்வி, நம்பிக்கை மற்றும் அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றின் மூலம், ஒவ்வொரு ஹெர்பலைஃப் தயாரிப்பும் தரம், பாதுகாப்பு மற்றும் நேர்மையின் அடையாளமாக நிலைத்திருக்க, நுகர்வோர் பாதுகாப்பில் புதிய அளவுகோல்களை நிறுவி வருகிறது.
ஹெர்பலைஃப் லிமிடெட் பற்றி
ஹெர்பலைஃப் (NYSE: HLF) என்பது முன்னணி ஆரோக்கிய மற்றும் வெல்நெஸ் நிறுவனம், சமூகமும் தளமும் ஆகும். 1980 முதல் அறிவியல் ஆதாரமுடைய ஊட்டச்சத்து தயாரிப்புகளும், அதன் சுயாதீன விநியோகஸ்தர்களுக்கான வணிக வாய்ப்புகளும் மூலம் உலகம் முழுவதும் மக்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மையான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி வருகிறது. உலகின் 90க்கும் மேற்பட்ட சந்தைகளில், தொழில் முனைவோடு செயல்படும் விநியோகஸ்தர்களின் மூலம் அதன் தயாரிப்புகளை நுகர்வோரிடம் கொண்டு சேர்க்கிறது. தனிப்பட்ட வழிகாட்டலும் ஆதரவு சமூகமும் வாயிலாக, அதிக ஆரோக்கியமும் சுறுசுறுப்பும் கொண்ட வாழ்க்கை முறையை ஏற்க மக்களை ஊக்குவிக்கிறது—அவர்கள் தங்களின் சிறந்த வாழ்க்கையை வாழ்வதற்காக.
மேலும் தகவல்களுக்கு, தயவுசெய்து பார்வையிடவும்: https://www.herbalife.com/en-in/about-herbalife/press-room/press-releases/herbalife-india-initiative-against-counterfeit-products