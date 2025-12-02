இன்றைய ராசிபலன் (02.12.2025): எதிர்பார்த்த நற்செய்தி வந்து சேரும் நாள்..!

இன்றைய ராசிபலன் (02.12.2025): எதிர்பார்த்த நற்செய்தி வந்து சேரும் நாள்..!
x
தினத்தந்தி 2 Dec 2025 6:20 AM IST
t-max-icont-min-icon

12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.

இன்றைய பஞ்சாங்கம்

கிழமை: செவ்வாய் கிழமை

தமிழ் வருடம்: விசுவாவசு

தமிழ் மாதம்: கார்த்திகை

நாள்: 16

ஆங்கில தேதி: 2

மாதம்: டிசம்பர்

வருடம்: 2025

நட்சத்திரம்: இன்று மாலை 06-23 வரை அஸ்வினி பின்பு பரணி

திதி: இன்று பிற்பகல் 12-29 வரை துவாதசி பின்பு திரயோதசி

யோகம்: சித்த யோகம்

நல்ல நேரம்: காலை 07-15 to 8-45

நல்ல நேரம்: மாலை 4-45 to 5-45

ராகு காலம்: பிற்பகல் 3-00 to 4-30

எமகண்டம்: காலை 9-00 to 10-30

குளிகை: காலை 12-00 to 1-30

கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10-45 to 11-45

கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 7-30 to 8-30

சூலம்: வடக்கு

சந்திராஷ்டமம்: உத்திரம், அஸ்தம்

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம்

புதுமணத் தம்பதியினருக்கு குழந்தை பாக்யம் கிடைக்கும். வெளி இன மொழியினரால் ஆதாயமடைவீர்கள். இளைய சகோதர வகையில் ஒத்துழைப்பு அதிகரிக்கும். வியாபாரம் செழிக்கும். சென்ற ஆண்டை விட அதிக லாபத்தினை பார்ப்பீர்கள். எதிர்பார்த்த நற்செய்தி வந்து சேரும். தம்பதிகளிடையே ஒற்றுமை மேலோங்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும் பச்சை

ரிஷபம்

குடும்பத்தில் நல்லது நடக்கும். தம்பதிகளின் முயற்சி பலிக்கும். வீடு வாங்க வேண்டுமென்று எண்ணியவர்களுக்கு வங்கிக் கடன் கிடைக்கும். புது வேலைக் கிடைக்கும். வி.ஐ.பிகள் வீட்டு விசேஷங்களில் கலந்துக் கொள்ளுமளவிற்கு நெருக்கமாவீர்கள். குடும்பத்திலும் மகிழ்ச்சி உண்டு.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல் நீலம்

மிதுனம்

பிதுர்வழி சொத்தைப் பெறுவதில் தடைகள் வந்து விலகும். கணவன்-மனைவிக்குள் அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். மனைவிவழி உறவினர்கள் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள். எதிர்பார்த்த விலைக்கு பழைய மனையை விற்பீர்கள். சகோதர வகையில் அனுகூலம் உண்டு.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்

கடகம்

பங்கு சந்தை வீழ்ச்சியுறும். பயணத்தை தவிர்ப்பீர்கள். அலுவலக வேலையை வீட்டிலேயே செய்வீர்கள். குடும்பத்தில் சலசலப்புகள் வந்து நீங்கும். பால் வியாபாரிகளுக்கு லாபம் கூடும். வீட்டினை மாற்றம் செய்வீர்கள். வியாபாரத்தில் விற்பனை கூடும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்கள் ஆதரிப்பார்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

சிம்மம்

புதிய வியாபார திட்டங்கள் தீட்டுவீர்கள். குடும்ப வருமானம் கூடும். எதிர்பார்த்திருந்த தொகை கைக்கு வரும். சகோதர வகையில் உதவிகள் உண்டு. மாணவர்கள் விளையாட்டில் ஆர்வம் கொள்வர். பய உணர்வு தோன்றும். ஆன்லைன் வியாபாரத்தை விருத்தி செய்வீர்கள். வெளி நபர்களிடம் கவனம் தேவை.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வான் நீலம்

கன்னி

இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை. இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

துலாம்

உறவினர்கள் தங்கள் தவறை உணர்ந்து நலம் விசாரிப்பர். பிரிந்த தம்பதிகள் இணைவர். செயலில் உற்சாகம் வெளிப்படும். யாருக்கும் உறுதிமொழி தர வேண்டாம். மாணவர்கள் தேர்வுக்குத் தயாராவர். சுற்றுலாவை தள்ளி போடுவீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

விருச்சிகம்

எதிர்பாராத சந்திப்பு நிகழும். நல்ல வரண் கிட்டும். காதலர்கள் சிந்திப்பது நல்லது. தம்பதிகளிடையே சமரசம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் விவாதம் வந்துப் போகும். வியாபாரத்தில் முடக்கம் நீங்கும். கடன் பிரச்சினை தீரும். வர வேண்டிய பணம் கைக்கு வரும். தேக பலம் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

தனுசு

உத்தியோகத்தில் சலுகை கிடைக்கும். பண விஷயத்தில் சிக்கனம் தேவை. ஆடம்பர செலவை தவிருங்கள். யோகாவில் மனம் லயிக்கும். மருத்துவர்களுக்கு பதவி உயர்வுண்டு. காதலர்கள் பொறுப்புணர்வர். வீட்டில் வேலையாட்களால் டென்ஷன் ஏற்படும். உடல் நலம் சீராகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிரே

மகரம்

இணைய தளம் மூலம் வேலையை முடிப்பீர்கள். நண்பர்களிடையே கலகலப்பான சூழல் உருவாகும். சுப காரியங்கள் தாமதமாகும். பெரியர்களின் ஆசி கிட்டும். வேலைகள் தள்ளிப் போகும். உடலில் மந்தநிலை தோன்றும். உடன்பிறந்தவர்களால் பயனடைவீர்கள். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

கும்பம்

அரசியலில் நாட்டம் கூடும். செலவுகள் அதிகரிக்கும். காய்கறி வியாபாரிகள் பயனடைவர். கொடுக்கல் வாங்கலில் கறாராக இருங்கள். தம்பதியரிடையே வாக்குவாதம் வந்து போகும். பிள்ளை நன்கு படிப்பர். உத்தியோகத்தில் உயரதிகாரிகள் மதிப்பர். நண்பர்கள் கைக் கொடுப்பர்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்

மீனம்

மனைவிவழியில் ஆதரவுப் பெருகும். திருமணப் பேச்சு வார்த்தையை துவங்குவீர்கள். பிள்ளைகள் பெற்றோரை மதிப்பர். வழக்கு சாதகமாக முடியும். உத்தியோகத்தில் அமைதி உண்டாகும். அக்கம் பக்கம் வீட்டார் உதவுவர். பண வரவு தாமதப்படும். உடல் நலத்தில் கவனம் தேவை.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்



1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X