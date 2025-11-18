கடன் பிரச்சினை தீரும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் - 18.11.2025
12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்:-
விசுவாவசு வருடம் கார்த்திகை மாதம் 2-ம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை
நட்சத்திரம்: இன்று காலை 06.59 வரை சித்திரை பின்பு சுவாதி
திதி: இன்று காலை 08.31 வரை திரயோதசி பின்பு சதுர்த்தசி
யோகம்: சித்த யோகம்
நல்ல நேரம் காலை: 07.45 - 8.45
நல்ல நேரம் மாலை: 4-45 - 5.45
ராகு காலம் பிற்பகல்: 3.00 - 4.30
எமகண்டம் காலை: 9.00 - 10.30
குளிகை காலை: 12.00 - 1.30
கௌரி நல்ல நேரம் காலை: 10.45 - 11.45
கௌரி நல்ல நேரம் மாலை: 7.30 - 8.30
சூலம்: வடக்கு
சந்திராஷ்டமம்: உத்திரட்டாதி
ராசிபலன்:-
மேஷம்
சுபகாரியம் விரைவில் கூடி வரும். உத்யோகத்தில் நெருக்கடி தந்த அதிகாரி வேறு இடத்திற்கு மாற்றப்படுவார். சம்பள பாக்கி கைக்கு வரும். பிள்ளைகளைப் பற்றிய கவலைகள் விலகும். வெளி உணவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. உடல் உஷ்ணம் அதிகமாகும். ஆதலால், இளநீர் மற்றும் மோர் அருந்துவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
ரிஷபம்
விவசாயிகளுக்கு கேட்ட கடன் தொகை கிடைக்கும். அயல்நாடு செல்ல முயற்சித்தவர்களுக்கு விசா கிடைக்கும். வெளிவட்டாரத்தில் புது அனுபவம் உண்டாகும். திடீர் பணவரவு உண்டு. சாதிக்க வேண்டுமென்ற எண்ணம் வரும். தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனங்களில் இணைவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்
மிதுனம்
அநாவசியச் செலவுகளை தவிர்க்கப் பாருங்கள். வேலைச்சுமை இருக்கும். வெளியூர் பயணம் தள்ளிப் போகும். பெண்கள் அக்கம் பக்கத்தினரிடம் பேசும் போது வாய் நிதானம் தேவை. கலைஞர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் வரும். திருமண பேச்சு வார்த்தை சுபமாக முடியும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
கடகம்
தம்பதிகளிடையே சண்டை வேண்டாம். பொறுமையை கையாள்வது நன்மையைத் தரும். குடும்பத் தலைவிகள் சேமிப்பினை துவங்குவர். அரசியல்வாதிகள் ஆதாரமில்லாமல் மேடைகளில் ஆவேசமாக பேச வேண்டாம். இரும்பு வியாபாரத்தில் ஆதாயம் காணலாம். உடல் உற்சாகத்துடன் காணப்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
சிம்மம்
மார்கெட்டிங் பிரிவினர்கள் பாராட்டப் பெறுவர். அலுவலகத்தில் மரியாதை கூடும். அரசு சம்பந்தப்பட்ட டென்டர் போன்றவைகளில் வெற்றி நிச்சயம். வாகனம் ஓட்டும் போது வாகனத்தின் முக்கிய ஆவணங்களை வைத்துக் கொள்வது நல்லது. உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக கூடுதல் நேரம் ஒதுக்குவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
கன்னி
பிள்ளைகளின் உணர்வுகளைப் புரிந்துக் கொள்ளுங்கள். அவர்கள் போக்கே சென்று அவர்களை உங்கள் வழியில் வரவழையுங்கள். வி.ஐ.பிகள் வீட்டு விசேஷங்களில் கலந்துக் கொள்ளுமளவிற்கு நெருக்கமாவீர்கள். குழந்தை பாக்யம் கிடைக்கும். வெளிவட்டாரத்தில் மதிக்கப்படுவீர்கள்
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
துலாம்
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி உண்டு. திருமணம், சீமந்தம், கிரகப் பிரவேசம் போன்ற நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய அணுகுமுறையை கையாண்டு அதிக லாபத்தினை ஈட்டுவீர்கள். மகான்கள், ஆன்மிகவாதிகளை சந்தித்து ஆசி பெறுவீர்கள்..
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
விருச்சிகம்
அலுவலகத்திலும் மற்றும் வீட்டிலும் நிம்மதி கிடைக்கும். வேற்றுமதத்தவர்கள் உதவுவார்கள். நினைத்த காரியம் சற்று தாமதம் ஆனாலும் நிறைவேறிவிடும். பெற்றோரின் அறிவுரையை ஏற்று நடப்பது நல்லது. வியாபாரிகளுக்கு கடன் பிரச்சினை தீரும். பெரியவர்களின் ஆலோசனைக்கு மதிப்புக் கொடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்
தனுசு
மார்கெட்டிங் பிரிவினர் தாங்கள் நினைத்த அளவுக்கு புதுப் புது ஆர்டர்கள் எடுப்பீர்கள். அரசியல்வாதிகளுக்கு முக்கிய பொறுப்பு கிடைக்கும். அலைபேசியில் பேசிக் கொண்டு வாகனத்தை இயக்க வேண்டாம். வியாபாரிகள் வியாபாரத்தில் சில தந்திரங்களை கற்றுக் கொள்வீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்ச்
மகரம்
வியாபாரத்தில் ஆர்வம் மிகும். வழக்கில் வெற்றி பெறுவீர்கள். அண்டை வீட்டார் மூலம் சில நன்மைகள் உண்டாகும். இளைய சகோதர வகையில் ஒத்துழைப்பு அதிகரிக்கும். அரசியலில் செல்வாக்கு உயரும். அலைச்சல் அதிகரிக்கும். திட்டவட்டமாக சில முடிவுகள் எடுப்பீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
கும்பம்
தேகம் பளிச்சிடும். உற்சாகம் மிகுந்த நாள். பெண்கள் ஆடம்பரச் செலவுகளை தவிர்த்து அத்தியாசிய பொருள்களை வாங்குவர். செலவுகளைக் குறைத்து சேமிக்கத் தொடங்குவீர்கள். பணவரவு அதிகரிக்கும். கலைஞர்களுக்கு வரவேண்டிய மீதித் தொகை வந்து சேரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்வண்ணம்
மீனம்
தங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் என்பதால் முக்கியமான நபர்களை அதாவது தங்கள் தொழில் சார்ந்தவர்கள் அல்லது நெருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் உறவுகளிடம் வாக்குவாதத்தை தவிர்ப்பது நல்லது. காரணம் இன்று தங்கள் சந்திராஷ்டமம் என்பதால் சாதாரணமாக பேசும் வார்த்தைகள் கூட பிரச்சினையைத் தந்து நிரந்தரமாக பேசாமல் போக வாய்ய்புள்ளதால் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை