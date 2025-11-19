நினைத்த காரியம் நிறைவேறும் நாள்.... இன்றைய ராசிபலன் - 19.11.2025

நினைத்த காரியம் நிறைவேறும் நாள்.... இன்றைய ராசிபலன் - 19.11.2025
தினத்தந்தி 19 Nov 2025 6:19 AM IST
12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.

இன்றைய பஞ்சாங்கம்:-

விசுவாவசு வருடம் கார்த்திகை மாதம் 3-ம் தேதி புதன்கிழமை

நட்சத்திரம்: இன்று காலை 9.21 வரை சுவாதி பின்பு விசாகம்

திதி: இன்று காலை 10.27 வரை சதுர்த்தசி பின்பு அமாவாசை

யோகம்: சித்த யோகம்

நல்ல நேரம் காலை: 9.15 - 10.15

நல்ல நேரம் மாலை: 4.45 - 5.45

ராகு காலம் மாலை: 12.00 - 1.30

எமகண்டம் காலை: 7.30 - 9.00

குளிகை காலை: 10.30 - 12.00

கௌரி நல்ல நேரம் காலை: 10.45 - 11.45

கௌரி நல்ல நேரம் மாலை: 6.30 - 7.30

சூலம்: வடக்கு

சந்திராஷ்டமம்: ரேவதி

ராசிபலன்:-

மேஷம்

வியாபாரத்தில் திருப்புமுனை உண்டாகும். பிடித்தவர்களின் எதிரபாராத சந்திப்பு நிகழும். மாமியார் உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை. சுமாரான வேலையில் இருப்பவர்கள் பெரிய நிறுவனத்தில் நல்ல பதவியில் அமருவார்கள். மருத்துவ செலவுகளுக்கும் இடம் உண்டு.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

ரிஷபம்

உற்சாகமான நாளாக அமையும். மகளுக்கு நல்ல வரன் அமையும். வங்கியில் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு தொகை வைப்புநிதியாக செலுத்துவீர்கள். பிள்ளைகள் பொறுப்புணர்ந்து செயல்படுவார்கள். தியானம் மேற்கொள்வது டென்ஷனை குறைக்க உதவும். வழக்கு சாதகமாகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்

மிதுனம்

அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். சற்று சோர்வோடும் களைப்போடும் காணப்படுவீர்கள். ஆனால், விற்பனை பிரதிநிதிகள் தாங்கள் எதிர்பார்த்த ஆர்டர்களை எடுத்து முடிப்பர். உத்யோகத்தில் பணிகளை விரைந்து முடிப்பீர்கள். வேற்றுமதத்தவர் உதவுவார். பெண்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். தேக ஆரோக்கியம் சிறக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

கடகம்

குடும்பக் கடமைகளை முடிப்பது நல்லது. சுபச் செலவுகள் அதிகமாகும். குடும்பத்தில் விவாதம் வந்துப் போகும். விட்டுக்கொடுத்து செல்வது நல்லது. இளைஞர்கள் காதலில் எச்சரிக்கையாக இருப்பது நலம். ஆன்லைன் வியாபாரத்தை விருத்தி செய்வீர்கள். அக்கம் பக்கம் வீட்டார் உதவுவர்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

சிம்மம்

விவாதங்களில் வெற்றி பெறுவீர்கள். தடைகளெல்லாம் நீங்கும். கணவன்-மனைவிக்குள் அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். கமிஷன், புரோக்கரேஜ் வகைகளால் பணம் வரும். பணவரவு அதிகரிக்கும். புகழ் மற்றும் அதிகார பதவியில் உள்ளவர்கள் நண்பர்களாவர்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

கன்னி

உத்யோகஸ்தர்களுக்கு சலுகைகள் கிடைக்கும். தந்தையுடன் இணக்கமுடன் இருந்தால் தங்களுக்கு நன்மை செய்வார். காதலர்களின் அன்பு பலப்படும். நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரும். ஒரு பகுதிக் கடனை அடைத்து விடுவீர்கள். தேக ஆரோக்கியம் அற்புதமாக இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

துலாம்

குடும்பத்தில் விவாதம் வந்துப் போகும். புத்தகம் வாசிப்பதில் ஆர்வம் கொள்வர். உடல் நிலை மேம்படும். தொலைபேசி மூலம் நட்பு பலப்படும். பிடித்த நபரை சந்திப்பீர்கள். சுற்றுலாவை செல்வதற்கு திட்டமிடுவீர்கள். வழக்கறிஞர்கள் செழிப்பர். சகோதர வகையில் உதவிகள் உண்டு.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

விருச்சிகம்

நண்பர்களிடையே கலகலப்பான சூழல் உருவாகும்.வெளியூர் பயணம் தடைபடும். மருத்துவர்கள் சாதனை படைப்பர். விவசாயிகளுக்கு தேவையான கடன் கிடைக்கும். அவர்கள் செழிப்பர். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். ஆன்மீக பணிகளில் ஆர்வம் கொள்வர்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

தனுசு

நீண்ட நாள் எண்ணம் நிறைவேறும். வீடடுக் கடனில் ஒரு பகுதியை அடைத்து விடுவீர்கள். இணைய தளம் மூலம் வேலையை முடிப்பீர்கள். பிரிந்த தம்பதிகள் இணைவர். உடன்பிறந்தவர்களால் பயனடைவீர்கள். சுப காரியங்கள் தாமதமாகும். அலுவலகத்தில் உள்ள நீண்ட நாள் பிரச்சினை தீரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல் நீலம்

மகரம்

உத்தியோகத்தில் சலுகை கிடைக்கும். கணவன்-மனைவிக்குள் அனுசரித்துபோவது நல்லது. அரசு காரியங்களில் அலட்சியம் வேண்டாம். நினைத்த காரியம் நிறைவேறும். பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். பெண்கள் எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்று இருக்காமல் சற்று விட்டுக் கொடுத்து போவது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்

கும்பம்

நண்பர்களிடையே சிறு மனஸ்தாபங்கள் நேரலாம். கொடுக்கல், வாங்கலில் கவனம் தேவை. யாருக்கும உறுதிமொழி தர வேண்டாம். பூர்வீக சொத்து சம்பந்தமாக இருந்த தேக்க நிலை நீங்கும். உத்யோகத்தில் முக்கிய கோப்புகளை கையாளும் போது அலட்சியம் வேண்டாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

மீனம்

தங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் என்பதால் முக்கியமான நபர்களை அதாவது தங்கள் தொழில் சார்ந்தவர்கள் அல்லது நெருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் உறவுகளிடம் வாக்குவாதத்தை தவிர்ப்பது நல்லது. காரணம் இன்று தங்கள் சந்திராஷ்டமம் என்பதால் சாதாரணமாக பேசும் வார்த்தைகள் கூட பிரச்சினையைத் தந்து நிரந்தரமாக பேசாமல் போக வாய்புள்ளதால் கவனம் தேவை.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

