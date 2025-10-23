புதியவர்களின் நட்பால் நன்மை உண்டாகும்... இன்றைய ராசிபலன் - 23.10.2025
12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்:-
விசுவாவசு வருடம் ஐப்பசி 06-ம் தேதி வியாழக்கிழமை
நட்சத்திரம்: இன்று அதிகாலை 02.02 வரை சுவாதி பின்பு விசாகம்
திதி: இன்று இரவு 09.44 வரை துவிதியை பின்பு திரிதியை
யோகம்: சித்த யோகம்
நல்ல நேரம் காலை: 10.45 - 11.45
ராகு காலம் பிற்பகல்: 1.30 - 3.00
எமகண்டம் காலை: 6.00 - 7.30
குளிகை காலை: 9.00 - 10.30
கௌரி நல்ல நேரம் காலை: 12.15 - 1.15
கௌரி நல்ல நேரம் மாலை: 6.30 - 7.30
சூலம்: தெற்கு
சந்திராஷ்டமம்: அஸ்வினி
ராசிபலன்:-
மேஷம்
தங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் என்பதால் முக்கியமான நபர்களை தவிர்ப்பது நல்லது. காரணம் இன்று தங்கள் ராசிக்கு சந்திரன் அஷ்டமஸ்தானத்தில் உள்ளதுதான். சுபகாரியங்களை தள்ளி வைப்பது நல்லது. இன்று இறைவனை வேண்டுவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
ரிஷபம்
இன்று தங்களுக்கு உற்சாகமான நாளாக அமையும். மற்றவர்கள் தங்களை பார்த்து வியந்து பாராட்டுவார்கள். நினைத்த காரியம் ஜெயமாகும். அரசால் தங்களுக்கு ஆதாயம் கிட்டும். வெளிநாட்டிலிருந்து தங்களுக்கு அழைப்பு வரும். புகழ் பெறுவதற்குண்டான அடித்தளம் அமைப்பீர்கள். தம்பதிகள் அன்யோன்யம் கூடும். பரிசுகள் கிட்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
மிதுனம்
வெளியூரிலிருந்து நல்ல செய்திகள் தங்களுக்கு வந்து சேரும். தெய்வ நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். குலதெய்வக் கோயிலை புதுப்பிக்க உதவுவீர்கள். வேலையில் தங்கள் கணவரின் ஒத்துழைப்பு அதிகரிக்கும். சொத்து பிரச்சினை பைசலாகும். தாயாரின் உடல்நிலை பாதிக்கும்.
அதிர்ஷட நிறம்: கருஞ்சிவப்பு
கடகம்
வாகனம் மற்றும் இடம் சம்பந்தப்பட்ட விசயங்களில் தங்களுக்கு லாபம் கிட்டும். பெண்களுக்கு தாய் வீட்டில் இருந்து வர வேண்டிய சொத்து, பணம், நகை வந்து சேரும். பிள்ளைகளால் சமூகத்தில் அந்தஸ்து உயரும். கலைஞர்களின் நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். பழைய கடனில் ஒருபகுதியை அடைக்க வழி கிட்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
சிம்மம்
உத்யோகஸ்தர்களுக்கு கூடுதல் சம்பளம் பெறும் முயற்சிகள் பலிதமாகும். மார்கெட்டிங் பிரிவினர்கள் அதிவேகமாக வாகனத்தை இயக்க வேண்டாம். பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை வேறு பள்ளியில் சேர்த்து விடுவர். வீட்டில் தயாரிக்கும் பொருட்கள் நல்ல விற்பனைக்கு உள்ளாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்
கன்னி
நினைத்த காரியத்தில் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்து முடித்துவிடுவீர்கள். நண்பர்களின் ஆலோசனைகளை ஏற்றுக் கொள்வது நல்லது. வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி தேவையை பூர்த்தி செய்து கொள்வீர்கள். தம்பதிகளிடையே மகிழச்சி நிலவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
துலாம்
குலதெய்வக் கோயிலுக்குச் குடும்பத்துடன் சென்றுவருவீர்கள். நட்பு வட்டம் விரிவடையும். இரவில் நீண்ட தூர பயணத்தை தவிர்க்கவும். கணவனிடம் வளைந்து கொடுத்துப் போவது நல்லது. உத்யோகஸ்தர்களுக்கு வேலைச்சுமை இருந்து கொண்டேயிருக்கும். ஆன்மிகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
விருச்சிகம்
பிள்ளைகள் பொறுப்புணர்ந்து செயல்படுவார்கள். வழக்கில் நல்ல தீர்ப்பு வரும். பணப்பிரச்சினை இருக்காது. விட்டுப் போன நட்பை தொடர்வீர்கள். உடன்பிறப்புகளை பகைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். தங்கள் மகனுக்கு விசா கிடைக்கும். சோர்வும் களைப்பும் நீங்கும் நாள். அரசால் அனுகூலம் உண்டு.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
தனுசு
பிள்ளைகளின் நடத்தையில் கவனம் தேவை. தொழில் சூடு பிடிக்கும். வழக்கில் இழுபறிகள் நீங்கி நல்ல முடிவு ஏற்படும். புதியவர்களின் நட்பால் நன்மை உண்டாகும். அரசியல்வாதிகளுக்கு இழந்த பதவி கிடைக்கும். திருமணத்திற்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு நற்செய்தி வரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் வெள்ளை
மகரம்
மளிகைபொருள் மற்றும் எண்ணெய் வியாபாரம் லாபம் தரும். கொடுக்கல் வாங்கல் சீராகச் செல்லும். தங்கள் துணை தங்களிடம் அவர்களாகவே தங்களிடம் வந்து மன்னிப்புக் கேட்பர். குடும்பப் பிரச்சினை தீரும். தம்பதிகளின் அன்பு பலப்படும். எடுக்கும் காரியங்கள் வெற்றி தரும். நண்பர்கள் விட்டுக் கொடுப்பார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிரே
கும்பம்
நம்பிக்கைக்குரியவரை சந்தித்து மகிழ்வீர்கள். வியாபாரிகள் வாடிக்கையாளர்களிடம் ஆத்திரப்படாதீர்கள். பொறுமையை கையாள்வது நன்மையைத் தரும். தம்பதிகளிடையே அன்யோன்யம் மிகும். மாணவர்கள் நன்கு படிப்பர். கலைஞர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் வரும். தேகம் பொலிவு பெறும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்நிறம்
மீனம்
வியாபாரிகளுக்கு வியாபாரத்திலுள்ள நெளிவு சுளிவுகளை தெரிந்து கொள்வார்கள். வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வர். பணவரவுக்கு பஞ்சமில்லை. உறவினர் மற்றும் நண்பர்கள் ஆதரவுக்கரம் நீட்டுவர். வெளியிடங்களுக்குச் சென்று வருவீர்கள். உடல் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை