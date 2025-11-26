ராசிபலன் (26.11.2025): சுபவிஷயத்தில் எதிர்பார்த்த நல்ல முடிவு கிடைக்கும் நாள்..!

12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.

இன்றைய பஞ்சாங்கம்

கிழமை: புதன் கிழமை

தமிழ் வருடம்: விசுவாவசு

தமிழ் மாதம்: கார்த்திகை

நாள்: 10

ஆங்கில தேதி: 26

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2025

நட்சத்திரம்: இன்று இரவு 10-42 வரை திருவோணம் பின்பு அவிட்டம்

திதி: இன்று இரவு 08-21 வரை சஷ்டி பின்பு சப்தமி

யோகம்: சித்த, மரண யோகம்

நல்ல நேரம்: காலை 9-15 to 10-15

நல்ல நேரம்: மாலை 4-45 to 5-45

ராகு காலம்: மாலை 12-00 to 1-30

எமகண்டம்: காலை 7-30 to 9-00

குளிகை: காலை 10-30 to 12-00

கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10-45 to 11-45

கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 6-30 to 7-30

சூலம்: வடக்கு

சந்திராஷ்டம்: திருவாதிரை,புனர்பூசம்

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம்

பிள்ளைகளின் நலனில் அக்கறை செலுத்த வேண்டிய நேரம். ஏற்றுமதி, இறக்குமதி வியாபாரிகளுக்கு ஆர்டர்கள் அதிகம் கிடைக்கும். கலைஞர்களுக்கு வர வேண்டிய பாக்கி தொகை கைக்கு வந்து வரும். தாய் மற்றும் தாய்வழி உறவினர்கள் தங்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டுவர். திருமணமானபின் சில கடமைகளை நிறைவேற்ற திட்டமிடுவீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெளிர்ஊதா

ரிஷபம்

தெய்வீகப் பணிகளில் ஈடுபடுவீர்கள். மூத்த சகோதரி வகையில் உதவிகள் உண்டு. நட்பு வட்டம் விரிவடையும். அரசியலில் உள்ளவர்களுக்கு மந்த நிலை மாறி வேகம் பிடிக்கும். அரசியல்வாதிகளுக்கு கட்சியில் நல்ல பொறுப்பு கிடைக்கும். உத்யோகஸ்தர்களுக்கு வேலைச்சுமை இருந்து கொண்டேயிருக்கும். சுபநிகழ்ச்சிகள் நடக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்

மிதுனம்

இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை. இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வான் நீலம்

கடகம்

தொழில், வியாபாரத்தில் போட்டி அதிகரித்தாலும் லாபத்தினை எட்டிவிடுவீர்கள். மாணவர்களின் எண்ணம் ஈடேறும். தம்பதிகளின் வாழ்வில் வசந்தம் வீசும். பிள்ளைகள் பெற்றோர்களின் ஆதரவுடன் முன்னேறுவர். காதல் விசயத்தில் விழிப்பாக இருப்பது நலம். விவசாயிகளின் கோரிக்கை நிறைவேறும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

சிம்மம்

மாணவர்கள் நன்கு படிக்க வேண்டும. இல்லாவிட்டால மதிப்பெண் விசயத்தில் கோட்டை விடுவீர்கள். உடன்பிறந்தவர்கள் அன்புடன் நடந்து கொள்வர். நீண்ட காலமாக காத்திருந்த சுப நிகழ்ச்சிகள் வீட்டில் நடக்கும். கர்ப்பினி பெண்கள் உடல் நிலையில் கவனம் தேவை. இல்லையென்றால் தேவையற்ற மனக்கவலைகள் வந்து விடும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

கன்னி

வேலை இல்லாதவர்களுக்கு தங்கள் கடின முயற்சியால் விரும்பிய வண்ணம் வேலை கிடைக்கும். பிள்ளைகள் தங்கள் சொல்படி நடப்பர். பெண்கள் கணவர் வீட்டாரிடம் இணக்கமாக செல்வது நல்லது. உடல் நிலை மிகவும் சோர்வாகவும் மந்தமாகவும் இருக்கும். சுறுசுறுப்பு அவசியம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்

துலாம்

பெண்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். எதிர்பார்த்த நிறுவனத்திலேயே கிடைக்கும். பெற்றோர்களின் உடல் நலத்தில் கவனம் தேவை. நினைத்த காரியம் நடந்துவிடும். அது மனமகிழ்வைத் தருவதாக இருக்கும். பிள்ளைகளுக்கு நல்ல வரண் கிட்டும். உத்யோகஸ்தர்களுக்கு வேலைச்சுமை இருந்தாலும் சமாளிப்பர்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

விருச்சிகம்

பணவரவு அதிகரிக்கும். நண்பர்கள், உறவினர்கள் தேடி வந்துப் பேசுவார்கள். உடல்நிலை எப்போதும் சீராக இருக்கும். ஆரோக்கியம் மேம்படும். தங்கள் பிள்ளைகளின் திருமண கனவு நிறைவேறும். பிள்ளைகளின் நினைவாற்றல் கூடும். சுபவிஷயத்தில் எதிர்பார்த்த நல்ல முடிவு கிடைக்கும். தந்தைவழி சொத்து கைக்கு வரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்

தனுசு

திருமணத்திற்கு தேவையான ஆடை, ஆபரணங்களை வாங்குவீர்கள். ஷேர் மூலம் பணம் வரும். அரசியல்வாதிகளுக்கு தங்கள் கட்சியில் பெரிய பொறுப்புகளும் பதவியும் கிடைக்கும். உத்யோகஸ்தர்களுக்கு தங்களின் மேலதிகாரிகள் தங்களுக்கு உதவிபுரிவர். பெண்களின் திருமண கனவு நிறைவேறும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

மகரம்

தம்பதிகளின் வாழ்வில் இனிமை கூடும். கணினி துறையைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு சம்பள உயர்வு கிடைக்கும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களிடத்தில் நல்ல பெயர் பெறுவீர்கள். வேலையாட்கள் உங்களை புரிந்து கொள்வார்கள். பெண்கள் செலவுகளை குறைத்துக் கொள்வர். காரணம் மற்ற மற்ற முக்கியமான செலவுகள் காத்திருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

கும்பம்

கமிஷன், புரோக்கரேஜ் வகைகளால் பணம் வரும். தடைகளெல்லாம் நீங்கும். நேர்முகத் தேர்வில் வெற்றி பெறுவீர்கள். எதிர்பார்த்திருந்த வேலைக்கான அழைப்பு இப்போது வரும். கசந்த காதல் இனிக்கும். பேச்சாளர்களுக்கு பாராட்டும், மதிப்பும் கூடும். வியாபாரத்தில் கணிசமாக லாபம் கூடும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

மீனம்

எதிர்பார்த்த பணம் வரும். தேவையற்ற செலவுகளை குறைக்கவும். முதுகு, கை, கால் வலி வந்துப் போகும். பெற்றோரின் உடல் நிலையை கவனிப்பது நல்லது. தம்பதியரிடையே அன்பு மேலோங்கும். திருமணமானவர்களுக்கு குழந்தைப்பேறுக்கான வழி கிடைக்கும். வியாபாரிகளுக்கு அதிக லாபம் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்



