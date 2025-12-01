புதிய சொத்துகள் சேரும்... இன்றைய ராசிபலன் - 01.12.2025
12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்:
விசுவாவசு வருடம் கார்த்திகை மாதம் 15-ம் தேதி திங்கட்கிழமை
நட்சத்திரம்: இன்று மாலை 7.52 வரை ரேவதி பின்பு அஸ்வினி
திதி: இன்று பிற்பகல் 2.36 வரை ஏகாதசி பின்பு துவாதசி
யோகம்: சித்த யோகம்
நல்ல நேரம்: காலை 6.15 - 7.15, மாலை 4.45 - 5.45
ராகு காலம்: மாலை 7.30 - 9.00
எமகண்டம்: காலை 10.30 - 12.00
குளிகை: காலை 1.30 - 3.00
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 1.45 - 2.45, மாலை 7.30 - 8.30
சூலம்: கிழக்கு
சந்திராஷ்டமம்: பூரம்,உத்திரம்
இன்றைய ராசிபலன்:
மேஷம்
தம்பதிகளின் மனஸ்தாபம் நீங்கும். நிர்வாகத் திறன் பளிச்சிடும். நண்பர்களால் உதவிகள் கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் உடல் நலம் தேறும். மருத்துவர்கள் சாதனைப் படைப்பர். பணப் புழக்கம் திருப்தி தரும். உத்யோகஸ்தர்களுக்கு மேலிடத்தில் மதிப்பு கூடும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
ரிஷபம்
பண வரவில் பற்றாக்குறை இருக்கும். பூர்வீக சொத்தால் பயன் பெறுவீர்கள். வழக்கில் திருப்பம் காணலாம். சகோதரிக்கு திருமணம் செட்டாகும். பிள்ளைகளால் பெருமை கூடும். விற்பனையை கூட்ட சலுகைகளை தருவீர்கள். சகோதர வகையில் சங்கடங்கள் வரும். மாணவர்கள் பாராட்டப்படுவர்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
மிதுனம்
பண விஷயத்தில் யாரையும் நம்பி இருக்க வேண்டாம். எந்த முடிவாக இருந்தாலும் தாங்களே முடிவெடுத்துச் செயல்படுவது நல்லது. தொலைதூர ஆலயங்களுக்குச் சென்று வரும் வாய்ப்புண்டு. மாணவர்களுக்கு கூடுதல் பயிற்சி அவசியம். தாய்வழி உறவு முறைகளால் சிறிது நன்மையை எதிர்பார்க்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
கடகம்
நண்பர்கள், உறவினர்கள் தேடி வந்து பேசுவார்கள். பாதியில் முடங்கிக் கிடந்த கட்டிடம் மற்றும் வீடு கட்டும் பணி முழுமையடையும். உத்யோகஸ்தர்களுக்கு நல்ல பொறுப்பு கிடைக்கும். திருமண வயதில் உள்ளவர்களுக்கு தங்களின் திருமண கனவு நிறைவேறும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
சிம்மம்
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இன்று முக்கியமான விஷயமாக இருந்தால் மட்டும் பயணம் மேற்கொள்ளளாம். புதிய முயற்சிகள் வேண்டாம். இன்று இறைவனை பிரார்த்தித்து கொள்வது நல்லது. யாரிடமும் வாக்குவாதம் செய்வது தவிர்ப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
கன்னி
அரசு காரியங்கள் முடியும். வெளியிடத்தில் செல்வாக்கு உயரும். நல்லவர் நட்பு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் மறைமுகப் போட்டி தொடரும். தம்பதிகள் சேமிப்பினை கூட்டுவர். மாணவர்கள் நன்கு படிப்பர். பணவரவில் சிக்கல் இல்லை. கலைஞர்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்
துலாம்
பூர்வீக சொத்து கிடைக்கும். குடும்பத்தில் குதூகலம் உண்டாகும். புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடுவீர். தாய்வழி உறவினர்களின் ஆதரவு கிட்டும். மேலதிகாரிகளிடம் அமைதி காக்கவும். மனைவியின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள். மாணவர்களின் குறிக்கோள் நிறைவேறும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல்பச்சை
விருச்சிகம்
வீடடிற்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்குவீர்கள். தந்தையார் தங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பார். பயணத்தால் பயன் உண்டு. பணப்பற்றாக்குறை நீங்கும். புது நிலம், வீடு வாங்குவீர்கள். வாகன பராமரிப்பு செலவு உண்டாகும். தம்பதிகளிடையே சங்கடம் தீரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
தனுசு
சகோதர வழியில் பிரச்சினை வரும். வெளிவட்டாரத் தொடர்புகள் அதிகரிக்கும். புதிய சொத்துகள் சேரும். பழைய பாக்கி கைக்கு வரும். மனையில் இருந்த சிக்கல் விலகும். புதிய கிளைகளை துவங்குவர். உடல் பொலிவு கூடும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் ஆரஞ்சு
மகரம்
மகிழ்வான மணவாழ்க்கை அமையும். சகோதரர்களின் கருத்து வேற்றுமை மறையும். வழக்கறிஞர்களுக்கு வெற்றி குவியும். உறவினரால் நன்மை உண்டு. புதிய நண்பர்கள் கிடைப்பர். கலைஞர்களுக்கு பாராட்டுகள் கிடைக்கும். ஆரோக்கியத்தில் பிரச்சினை இல்லை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
கும்பம்
தேவைக்கேற்ப பணம் வரும். மருத்துவர்களுக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும். பேச்சில் இனிமை கூடும். சொத்து வாங்கும் முயற்சி பலிக்கும். பிள்ளைகளுடன் வெளியூர் சென்று வருவீர்கள். மகள் உங்களைப் புரிந்துக் கொள்வாள். எதிர்ப்புகளை சமாளிப்பீர்கள். பொது தொண்டில் புகழ் பெறுவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
மீனம்
தாமதித்த அயல்நாட்டு பயணம் சாதகமாகும். தொழில் நஷ்டத்தை ஈடுசெய்வீர்கள். வெகுநாள் தலைவலி தீரும். உயர்கல்வி முயற்சிகள் கூடி வரும். வரவேண்டிய பாக்கிகள் வந்து சேரும். திருமணம் கூடி வரும். எதிரிகளின் வலிமை குறையும். கடன் சுமை குறையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை