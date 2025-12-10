இன்றைய ராசிபலன் (10-12-2025): எதிர்பார்த்த காரியம் நிறைவேறும் நாள்..!
12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
கிழமை: புதன் கிழமை
தமிழ் வருடம்: விசுவாவசு
தமிழ் மாதம்: கார்த்திகை
நாள்: 24
ஆங்கில தேதி: 10
மாதம்: டிசம்பர்
வருடம்: 2025
நட்சத்திரம்: இன்று காலை 8-36 வரை ஆயில்யம் பின்பு மகம்
திதி: இன்று மாலை 07-58 வரை சஷ்டி பின்பு சப்தமி
யோகம்: சித்த யோகம்
நல்ல நேரம்: காலை 9-15 to 10-15
நல்ல நேரம்: மாலை 4-45 to 5-45
ராகு காலம்: மாலை 12-00 to 1-30
எமகண்டம்: காலை 7-30 to 9-00
குளிகை: காலை 10-30 to 12-00
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10-45 to 11-45
கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 6-30 to 7-30
சூலம்: வடக்கு
சந்திராஷ்டமம்: உத்திராடம்
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு பண பற்றாக்குறை நீங்கி பணம் தாராளமாக புழங்கும். பெண்கள் ஆடம்பரச் செலவுகளை தவிர்த்து அத்தியாசிய பொருள்களை வாங்குங்கள். அரசியல்வாதிகளுக்கு புகழ், கௌரவம் உயரும். வேலைக்கு செல்பவர்களுக்கு சக ஊழியர்கள் தங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு தருவர்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
ரிஷபம்
வியாபாரிகளுக்கு புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பர். குடும்பத் தலைவிகளின் தேவை நிறைவேறும். புதிய நண்பர்கள் கிடைப்பர். எதிர்பார்த்த காரியம் நிறைவேறும். பழைய பிரச்னைகளுக்கு மாறுபட்ட அணுகு முறையால் தீர்வு காண்பீர்கள். ஆரோக்கியத்தில் பிரச்சினை இல்லை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்
மிதுனம்
பங்குதாரர்களுடன் இருந்து வந்த மோதல்கள் நீங்கும். குல தெய்வ பிரார்த்தனையை செய்து முடிப்பீர்கள். கமிஷன் மற்றும் இரும்பு தொழிலில் உள்ளவர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும். குடும்பத்தினருடன் வெளியிடங்களுக்கு இருவரும் இணைந்து செல்வர். மாணவர்களுக்கு முன்பை விட நல்ல ஞாபக திறனும் கல்வியில் ஆர்வமும் உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
கடகம்
இரவு நேர பயணத்தை தவிர்க்கவும். அப்படி அத்தியாவசியமானால், இரு சக்கர வாகனத்தை விட நான்கு சக்கர வாகனத்தில் பயணிப்பது நல்லது. தொழில் அதிபர்கள் தம்பதிகள் தங்கள் வருவாயினை பெருக்க திட்டமிடுவர். நொறுக்கு தீணிகளை சாப்பிடாமல் இருப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
சிம்மம்
சுபகாரியத்திற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்க திட்டமிடுவீர்கள். தங்களுடைய அறிவை மற்ற இடங்களிலும் பரப்ப வேற்று மொழியினைக் கற்க துவங்குவீர்கள். குடும்பத் தலைவிகளுக்கு பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். சுய தொழில் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் உண்டாகும். பெண்களுக்கு நல்ல வரண் கிட்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
கன்னி
நல்ல வரண் கிடைக்கும். வரவேண்டிய பாக்கிகள் வந்து சேரும். பெண்கள் தங்கள் குடும்ப விசயத்தை வெளியிடாமல் இருப்பது நல்லது. அரசியல்வாதிகள் மக்களிடம் பேராதரவை பெறுவர். வீட்டு பிராணிகளை வளர்க்க ஆர்வம் கொள்வீர். உடல் நிலை மேம்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
துலாம்
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு தங்கள் கணவர் தங்களுக்கு அனைத்து சம்பளத்தையும் முழுமையாக கொடுத்து மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்துவர். பல வருடங்களாக பிள்ளைபேறு இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை பாக்யம் கிடைக்கும். வெளிவட்டாரத்தில் மதிக்கப்படுவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
விருச்சிகம்
பணப் பிரச்சினை இருக்காது. பிள்ளைகளை புதிய பாதையில் வழி நடத்துவீர்கள். வெளிவட்டாரத் தொடர்புகள் அதிகரிக்கும். முகத் தோற்றம் பளிச்சிடும். அதிக விற்பனைக்காக வியாபாரத்தை துவங்க புது கிளையை புது இடத்திற்கு கடையை துவங்குவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
தனுசு
செலவுகள் அதிகரிக்கும். அத்தியாவசிய தேவையா என உணர்ந்து செலவினை மேற்கொள்ளுங்கள். தங்கள் பேச்சில் முதிர்ச்சி தெரியும். நட்பால் ஆதாயம் உண்டு. புதிய வியாபாரத்தில் முதலீடு செய்வீர்கள். இரு சக்கர வாகனம் ஓட்டும் போது வேகத்தை குறைப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
மகரம்
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை. இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
கும்பம்
கூட்டு சில சமயம் முன்கோபம் வந்து போகும். உடல் நலத்தில் அதிக கவனம் செலுத்துவது நல்லது. பணப்பிரச்சினை நீங்கும். பெண்களுக்கு ஆடை, ஆபரணம் சேரும். பெரிய மனிதர்கள் ஆதரவு கிடைக்கும். கல்யாணப் பேச்சு வார்த்தை சாதகமாக முடியும். வியாபாரத்தில் சில புதிய வகையான மாற்றம் செய்வீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்
மீனம்
மணமாகாதவர்களுக்கு எதிர்பார்த்தவாரே துணை தேடி வரும். குடும்பத்தினருடன் வீண் வாக்குவாதம் வந்து போகும். வியாபாரத்தில் வேலையாட்களை அனுசரித்துப் போங்கள். தங்கள் காதலை வெளிப்படுத்த ஏற்ற காலம். உத்யோகத்தில் அதிகாரியின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை