ராசிபலன் (13-11-2025): புதுமண தம்பதிகளுக்கு குழந்தை பாக்யம் உண்டு..!
12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
கிழமை: வியாழக் கிழமை
தமிழ் வருடம்: விசுவாவசு
தமிழ் மாதம்: ஐப்பசி
நாள்: 27
ஆங்கில தேதி: 13
மாதம்: நவம்பர்
வருடம்: 2025
நட்சத்திரம்: இன்று அதிகாலை 12-52 வரை ஆயில்யம் பின்பு மகம்
திதி: இன்று அதிகாலை 04-57 வரை அஷ்டமி பின்பு நவமி
யோகம்: அமிர்த, சித்த யோகம்
நல்ல நேரம்: காலை 10-45 to 11-45
ராகு காலம்: பிற்பகல் 1-30 to 3-00
எமகண்டம்: காலை 6-00 to 7-30
குளிகை: காலை 9-00 to 10-30
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 12-00 to 1-00
கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 6-30 to 7-30
சூலம்: தெற்கு
சந்திராஷ்டமம்: பூராடம், உத்திராடம்
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்
நண்பர்களுடன் நீண்ட தூர ஆன்மிக சுற்றுலா சென்று வருவீர்கள். உங்களுக்கு உரிய பங்குத் தொகை வந்து சேரும். சோர்வாக இருந்தவர்களுக்கு இனி மனதில் உற்சாகமும் தன்னம்பிக்கையும் கூடும். புதுமண தம்பதிகளுக்கு குழந்தை பாக்யம் உண்டு.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்ச்
ரிஷபம்
குடும்பத் தலைவிகள் சிக்கனத்தை கடைபிடிப்பர். காதல் கண்சிமிட்டும். அரசு தொடர்பான காரியங்கள் உங்களுக்குச் சாதகமாக வரும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் வலிய வந்து பேசுவர். மகன் மகளுக்கு வசதியான இடத்தில் இருந்து நல்ல சம்பந்தம் கூடிவரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
மிதுனம்
பதவி உயர்வு பற்றி செய்திகள் வரும். நண்பர்களாக இருந்தாலும் பண விஷயத்தில் கறாராக இருப்பது அவசியம். தேகம் பளிச்சிடும். வியாபாரத்தில் லாபம் ஏற்படும். பண வரவு இனி அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் பிரச்சினைகள் தோன்றும். யாருக்கும் ஜாமீன் கையெழுத்து போட வேண்டாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்
கடகம்
வேலைப்பளு அதிகரிக்கும். பயணங்களில் லாபம் உண்டு. வெளிநாடு செல்ல திட்டமிடுவீர்கள். சுப காரியங்கள் நடைபெறும். சமூகத்தில் மதிப்பு உயரும். தம்பதிகளிடையே அன்பு பெருகும். தங்கள் தோழிகளிடம் பெண்கள் மனம்விட்டு பேச நேரம் கிடைக்கும். உடல்நலம் மேம்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
சிம்மம்
கர்ப்பிணிகள் உரிய கவனத்துடன் இருப்பது அவசியம். மருத்துவ செலவுகளுக்கும் இடம் உண்டு. உடல் நலத்தை பார்த்துக் கொள்வது நல்லது. வெளியூர் பயணங்கள் செல்வதை தவிர்ப்பது நலம் தரும். புரமோஷன், டிரான்ஸ்பருக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. புதிய வருமானத்துக்கு வழி பிறக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை
கன்னி
வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் காணலாம். சிகிச்சையில் இருப்பவர்கள் பூரண குணம் அடைவார்கள். வேலை தொடர்பான வெற்றி உண்டு. புதிய வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும். பல ஆன்மீக ஸ்தலங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம் பலிக்கும். உத்யோகம் சாதகமாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
துலாம்
பூர்வீக சொத்தில் இருந்து வந்த வில்லங்கம், தடைகள் நீங்கும். உங்களுக்குரிய பங்குத் தொகை வந்து சேரும். புதிய ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடுவீர்கள். தம்பதிகளிடையே ஒற்றுமை மேலோங்கும். குழந்தை பாக்யம் எதிர்பார்த்திருப்பவர்கள் வீட்டில் விரைவில் மழலை சத்தம் கேட்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
விருச்சிகம்
விற்க முடியாத காலி மனையை தேடி வாடிக்கையாளர்கள் வருவர். புதிய முயற்சிகள் வெற்றி அடையும். குடும்பத்தை பிரிந்து வெளியூரில் இருப்பவர்கள் சொந்த ஊருக்கு மாற்றலாகி வருவார்கள். ஒரு சிலருக்கு புதிய நிறுவனத்தில் வேலையில் அமர்வார்கள். குடும்பத்தில் சுப செலவுகள் ஏற்படும். உடல் நலம் சரியாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
தனுசு
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. காரணம் இன்று பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்
மகரம்
ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உள்ளவர்களுக்க நல்ல கமிஷன் கிடைக்கும். தொழிலதிபர்களுக்கு வேலையாட்கள் ஒத்துழைப்பார்கள். உங்கள் நீண்ட கால கோரிக்கைகள் நிறைவேறும். பதவி உயர்வு, சம்பள உயர்வு கிடைக்கும். அதே நேரம் வேலைச்சுமையும் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
கும்பம்
பழைய கடன்கள் அடைபடும். சொந்த பிளாட், நிலம் வாங்க வேண்டும் என்ற ஆசை கூடி வரும். புதிய கிளைகள் திறக்கும் யோகம் உள்ளது. தந்தையின் சொல்லுக்கு செவி சாய்ப்பது நலம் தரும். சரியான வேலை அமையாமல் தவித்தவர்களுக்கு நல்ல நிறுவனத்தில் வேலை அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
மீனம்
குடும்ப உறுப்பினர்களுக்குள் ஏற்பட்ட வழக்கு சம்பந்தமாக சற்று விட்டுக் கொடுத்து சமாதானமாக போவது நலம் தரும். திருமணமான புதுமணத் தம்பதிகளுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கு பள்ளி கல்லூரிகளில் அதிக முயற்சியின் பேரில் இடம் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு