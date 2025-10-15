ராசிபலன் (15-10-2025): இந்த ராசிக்காரர்கள் இன்று நினைத்த நபரை சந்திப்பீர்கள்..!
12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்
கிழமை: புதன் கிழமை
தமிழ் வருடம்: விசுவாவசு
தமிழ் மாதம்: புரட்டாசி
நாள்: 29
ஆங்கில தேதி: 15
மாதம்: அக்டோபர்
வருடம்: 2025
நட்சத்திரம்: இன்று மாலை 5-11 வரை பூசம் பின்பு ஆயில்யம்
திதி: இன்று பிற்பகல் 03-24 வரை நவமி பின்பு தசமி
யோகம்: சித்த யோகம்
நல்ல நேரம்: காலை 9-15 to 10-15
நல்ல நேரம்: மாலை 4-45 to 5-45
ராகு காலம்: மாலை 12-00 to 1-30
எமகண்டம்: காலை 7-30 to 9-00
குளிகை: காலை 10-30 to 12-00
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10-45 to 11-45
கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 6-30 to 7-30
சூலம்: வடக்கு
சந்திராஷ்டமம்: மூலம், பூராடம்
இன்றைய ராசிபலன்
மேஷம்
உடன்பிறந்தவர்களால் பயனடைவீர்கள். வேலையாட்களிடம் பணிவாகப் பேசி வேலை வாங்குங்கள். தொலைக்காட்சி வானொலி விளம்பரங்களின் மூலம் உங்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்துவீர்கள். பெண்கள் நகை விலை உயர்ந்தப் பொருட்கள் வாங்குவீர்கள். நண்பர்களிடம் வாக்குவாதம் வந்து போகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்ச்
ரிஷபம்
பழைய பிரச்னைகளை தீர்க்க வழி வகை பிறக்கும். பங்குதாரராக இருந்தால் லாபம் அதிகம் பெறுவீர்கள். உத்யோகஸ்தர்களுக்கு நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்திருந்த இடமாற்றமும் இப்போது கிடைக்க வாய்ப்பிருக்கிறது. எதிர்பார்த்த நிறுவனத்தில் வேலையும் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிரே
மிதுனம்
சொந்த பிளாட், நிலம் வாங்க வேண்டும் என்ற ஆசை கூடி வரும். சரியான வேலை அமையாமல் தவித்தவர்களுக்கு நல்ல நிறுவனத்தில் வேலை அமையும். வியாபாரம் சீராக இருக்கும். புதிய கிளைகள் திறக்கும் யோகம் உள்ளது. தந்தையின் சொல்லுக்கு செவி சாய்ப்பது நலம் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறங்கள்: மஞ்சள்
கடகம்
மனைவி வழியில் உதவிகள் உண்டு. குடும்பத்தில் நீண்டநாட்களாக நினைத்த நல்ல காரியம் நடக்கும். உறவுகாரர்களுடன் இருந்து வந்த மோதல்கள் நீங்கும். உங்களுடைய ஆலோசனைகளையும் ஏற்றுக் கொள்வார்கள். தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எதிர்பார்த்த நிறுவனத்தில் வேலை கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
சிம்மம்
அரசு தொடர்பான காரியங்கள் முடிவுக்கு வரும். பிள்ளைகளின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வீர்கள். புது வேலைக்கு முயற்சி செய்தீர்களே! நல்ல பதில் வரும். கௌரவப் பதவி தேடி வரும். பயணங்களின் போது மற்ற சிந்தனைகளை ஒதுக்குவது நல்லது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
கன்னி
தடைபட்டிருந்த சுப நிகழ்ச்சிகள் வீட்டில் நடந்தேறும். ஆன்மீகத்தில் மனம் நாடும். பிள்ளைகள் ஒற்றுமை கூடும். வீண் சந்தேகத்தாலும், ஈகோ பிரச்னையாலும் கணவன்-மனைவிக்குள் பிரிவுகள் வரக்கூடும். எனவே, பரஸ்பரம் விட்டுக் கொடுத்துப் போவது நல்லது. தேகம் பளிச்சிடும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
துலாம்
பிள்ளைகளை கூடாப்பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து மீட்பீர்கள். இனி உங்கள் அறிவுரைகளையும் ஏற்றுக் கொள்வார்கள். இது வரை சொந்த-பந்தங்கள் மத்தியில் மனக்கசப்பையும், அவமானத்தையும் தாங்கி கொண்டிருந்த நீங்கள் தற்போது அவற்றிலிருந்தெல்லாம் விடுபடுவீர்கள். மதிப்பும் பரியாதையும் கூடும். பணவரவில் பிரச்சினை இல்லை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
விருச்சிகம்
கட்சித் தலைமையுடனான மோதல்கள் விலகும். புகழ் பெற்ற பகுதிக்கு உங்களுடைய கடையை மாற்றுவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபடுவீர்கள். நினைத்த நபரை சந்திப்பீர்கள். எதிர்பார்த்து தொகை கைக்கு வந்து சேரும். தேகம் பளிச்சிடும். சகோதர, சகோதரிகள் மிகவும் உதவியாக இருப்பார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல்நீலம்
தனுசு
. மூலம், பூராடம் நட்சத்திரக்காரங்கள் மட்டும் புதிய முயற்சிகள் வேண்டாம். இன்று பூராடம், உத்திராடம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் என்பதால் மிகவும் கவனமுடன் இருப்பது நல்லது. யாரிடமும் வாக்குவாதம் செய்ய வேண்டாம். தேவையற்ற மனக்குழப்பங்கள் வந்து போகும். ஆதலால், இறைவனை மட்டும் இன்று பக்தியுடன் கும்பிடுவது நல்லது. முடிந்தால், தியானம் செய்யவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
மகரம்
வருமானம் உயரும்.ஆனால், பல்லில் உள்ள சொத்தை நீக்க சிகிட்சை எடுப்பீரகள். உறவினர்கள் வந்து போவர். தம்பதிகள் வெளியூர் செல்வர். பிள்ளைகளால் பெருமை சேரும். உத்யோகத்தில் உயர்வு உண்டு. வியாபாரிகள் முன்னேறுவர். வாகனத்தை வேகமாக இயக்க வேண்டாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
கும்பம்
உத்யோகத்தில் உயர்வு உண்டு. உயர் பதவியும் கிடைக்கும். வசதி வாய்ப்புகள் அதிகமிருந்து பிள்ளைச் செல்வம் இல்லாத குறை உங்களை பெரிதும் பாதித்ததே, இனி கவலை வேண்டாம் அறிவு, அழகுள்ள குழந்தை பிறக்கும். கலைஞர்களுக்கு உற்சாகம் கூடும் நாள். பெரிய பேனர்களிலிருந்து அழைப்பு வரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
மீனம்
குடும்பத்தை பிரிந்து வெளியூரில் இருப்பவர்கள் சொந்த ஊருக்கு மாற்றலாகி வருவார்கள். அலுவலகத்தில் விடுபட்ட நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட சலுகைகள் மீண்டும் கிடைக்கும். உத்யோகம் முன்பை விட சாதகமாக இருக்கும். புதிய முயற்சிகள் வெற்றி அடையும். பழைய கடன்கள் அடைபடும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு