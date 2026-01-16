தம்பதிகளிடையே அன்பு பெருகும்... இன்றைய ராசிபலன் 16.01.2026
12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்:
விசுவாவசு வருடம் தை மாதம் 2-ம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை
நட்சத்திரம்: இன்று காலை 7.21 வரை கேட்டை பின்பு மூலம்
திதி: இன்று இரவு 11.43 வரை திரயோதசி பின்பு சதுர்த்தசி
யோகம்: மரண, அமிர்த யோகம்
நல்ல நேரம்: காலை 9.30 - 10.30, மாலை 1.30 - 2.30
ராகு காலம்: காலை 10.30 - 12.00
எமகண்டம்: மாலை 3.00 - 4.30
குளிகை: காலை 7.30 - 9.00
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 12.30 - 1.30, மாலை 6.30 - 7.30
சூலம்: மேற்கு
சந்திராஷ்டமம்: ரோகிணி
இன்றைய ராசிபலன்:
மேஷம்
வழக்குகள் இழுத்தடிக்கும். எதிர்பார்த்த காரியம் இன்று நிறைவேறும். அரசாங்க விஷயம் சாதகமாக முடியும். வி.ஐ.பிகளுக்கு நெருக்கமாவீர்கள். தம்பதிகள் இணைந்து செயல்படுவர். பூர்வீக சொத்தில் தங்கள் பங்கு கிடைக்கும். மாணவர்கள் விடுமுறையை கைத்தொழில் கற்க பயன்படுத்துவர்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
ரிஷபம்
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. காரணம் இன்று பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
மிதுனம்
விருந்துக்கு சென்று வருவீர்கள். கெட்ட நண்பர்களை ஒதுக்குவீர்கள். அரைகுறையாக நின்ற விஷயங்கள் உடனே முடியும். உடல்நிலையில் சிறுபாதிப்பு ஏற்பட்டு விலகும். வியாபாரத்தில் போட்டிகளையும் தாண்டி ஓரளவு லாபம் வரும். தாய்வழி உறவினர்களிடம் மதிப்பு, மரியாதைக் கூடும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
கடகம்
எதிர்பார்த்த வருவாய் கிடைக்கும். கலைஞர்கள் சுபிட்சம் காண்பர். பெண் உத்யோகஸ்தர்கள் சுயமரியாதையுடன் நடத்தப்படுவர். அரசு வகையில் ஆதாயம் கிடைக்கும். கணவன் மனைவி உறவில் அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். மாமியார் மருமகள் பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
சிம்மம்
வியாபாரம் செழிக்கும். புதிய ஏஜென்சி எடுப்பீர்கள். மார்கெட்டிங் பிரிவினர்களுக்கு கூடுதல் அலைச்சல் உண்டு. தம்பதிகளிடையே அன்பு பெருகும். விவசாயிகளின் பொருட்களுக்கு விலை ஏற்றம் உண்டு. பயணங்களின்போது செல்போன் பேச வேண்டாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
கன்னி
உறவினர்கள் வருகை உண்டு. மாணவர்கள் உறவினர் வீட்டிற்கு விசேஷத்திற்காக செல்வர். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். அரசியல்வாதிகளுக்கு நினைத்த பதவி கிடைக்கும். தேக ஆரோக்கியம் மேம்படும். மார்கெட்டிங் பிரிவினர் இலக்கினை முடிப்பர். எதிர்பார்த்த புதிய வேலை கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிளிப்பச்சை
துலாம்
வியாபாரத்தில் உள்ள தடைகள் நீங்கும். தாயின் தேவையை நிறைவேற்றுவீர்கள். குழந்தை பாக்யம் கிடைக்கும். பழைய வழக்கில் சாதகமான தீர்ப்பு வரும். பிள்ளைகளால் நன்மைகள் நடக்கும். கணவரிடம் இருந்து எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். தேக ஆரோக்கியம் சிறக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்
விருச்சிகம்
உத்யோகத்தில் மதிப்பு கூடும். வெளியூர் பயணம் ஏற்படும். பணியாளர்களுக்கு, வேலைப்பளு இருக்கும். வியாபாரத்தில் சூழ்ச்சியை வெல்வீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் உதவுவர். பயணங்களால் மகிழ்ச்சி உண்டு. நண்பர்கள் உண்மையாக இருப்பர். தம்பதிகளின் அன்பு மேலோங்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வான்நீலம்
தனுசு
தங்களுக்கு தேவையானவைகளை நிறைவு செய்து கொள்வீர்கள். உத்யோகஸ்தர்களுக்கு சலுகைகள் கிடைக்கும். வியாபாரம் செழிக்கும். தம்பதிகளின் அன்யோன்யம் பெருகும். நண்பர்கள் மத்தியில் அந்தஸ்து உயரும். ஆபரணங்கள் வாங்குவீர்கள். பெண்களுக்கு இடுப்பு கை, கால் வலி நீங்கும். மாணவர்கள் பகுதி படிப்பில் சேருவர்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
மகரம்
சுப நிகழ்ச்சிகள் வீட்டில் நடக்கும். விவசாயிகளின் கோரிக்கை நிறைவேறும். கணவன் மனைவி உறவில் பிரச்சினை இருக்காது. பிள்ளைகள் தங்கள் சந்தேகங்களை பெற்றோரிடம் போக்கிக் கொள்வர். சிலருக்கு கௌரவப் பதவிகள் தேடி வரும். மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வியில் ஆர்வம் பிறக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
கும்பம்
உத்யோகஸ்தர்கள் இன்று ஓய்வெடுப்பர். வியாபாரிகள் முதலீட்டைப் பெருக்குவர். தம்பதிகளிடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்படும். விட்டுக்கொடுப்பது நல்லது. எதிர்பாராத சந்திப்பு நிகழும். வேற்று மதத்தவர் உதவுவார். செலவு கூடும். சிக்கனம் தேவை. பழைய வீட்டை சீர் செய்வீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
மீனம்
வரவுக்கேற்ப செலவு செய்வர். உத்யோகஸ்தர்களுக்கு சலுகைகள் கிடைக்கும். உணவு வியாபாரம் நன்கு நடைபெறும். அரசு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் நல்ல செய்தி கிட்டும். வெளியூர் பயணங்கள் மேற்கொள்வீர்கள். கடன் கொடுத்த பணம் திரும்ப கிடைக்கும். தம்பதிகள் சமரசமாக செல்வர்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்