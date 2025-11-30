வார ராசிபலன் - 30.11.2025 முதல் 06.12.2025 வரை
12 ராசிகளுக்கான விரிவான ஜோதிட கணிப்புகள்
இந்த வார ராசிபலன்:-
மேஷம்
நியாயமான விஷயங்களுக்காக என்று குரல் கொடுக்கும் மேஷ ராசியினர் இந்த வாரம் குடும்பத்தோடு சுற்றுலா செல்வார்கள். எதிர்பார்த்த நல்ல செய்தி தொலைபேசி மூலம் வந்து சேரும்.
தொழில் துறையினர் புதிய முயற்சிகள் மூலமாகவும், வியாபாரிகள் புது ஒப்பந்தம் மூலமாகவும் ஆதாயம் பெறுவார்கள். உத்தியோகஸ்தர்கள் தனித்திறன்களை வெளிப்படுத்த வேண்டிய காலகட்டம் இது.
ரியல் எஸ்டேட்டில் வாடகை வருமானம் அதிகரிக்கும். ஷேர் மார்க்கெட்டில் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவன பங்குகளில் லாபம் உண்டு. மாணவர்கள் க்ரூப் ஸ்டடி மூலம் தங்கள் சந்தேகங்களை தீர்த்துக் கொள்வார்கள்.
மன அழுத்தம், வயிற்று வலி மற்றும் தலைவலி ஆகியவை ஏற்பட்டு மருத்துவ சிகிச்சை மூலம் விலகும். கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு துவரம் பருப்பு சாதத்தை பிரசாதமாக வழங்க நன்மை உண்டு.
ரிஷபம்
நிதானத்தை தாரக மந்திரமாக கொண்ட ரிஷபம் ராசியினர் இந்த வாரம் பொருளாதார ரீதியாக முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும். வாழ்க்கைத் துணையோடு எந்த ஒரு விஷயத்தை விவாதித்து முடிவு செய்யவும்.
தொழில் துறையினர் விற்பனை விவகாரங்களை நேரடியாக கவனிக்கவும். வியாபாரிகள் ஒப்பந்தங்களில் கவனமாக கையெழுத்திட வேண்டும். உத்தியோகஸ்தர்கள் புதிய ப்ராஜெக்ட்களில் பிசியாக இருப்பார்கள்.
ரியல் எஸ்டேட்டில் வாடகை வருமானம் தரும் திட்டங்களில் முதலீடு செய்யலாம். ஷேர் மார்க்கெட்டில் புளூஷிப் நிறுவன பங்குகளில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் இண்டர்ன்ஷிப் கிடைக்க பெறுவார்கள்.
கண்கள், தொண்டை ஆகியவற்றில் அலர்ஜி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் அகலும். அருகில் உள்ள சிவன் கோவிலுக்கு சென்று பிரார்த்தனை செய்வதும், கோவில் பசு மாடுகளுக்கு அருகம்புல் அளிப்பது நன்மை தரும்.
மிதுனம்
புத்திசாலித்தனமாக செயல்படும் மிதுன ராசியினருக்கு மனதில் புதிய சிந்தனைகள் ஏற்படும். குடும்ப விவகாரங்களில் நுணுக்கமாக செயல்பட்டு பல பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண்பீர்கள்.
தொழில்துறையினர் விரிவாக்க பணிகளை துணிச்சலாக செய்யலாம். வியாபாரிகளுக்கு புதிய வாடிக்கையாளர்கள் மூலம் விற்பனை அதிகரிக்கும். உத்தியோகஸ்தர்கள் பணி சார்பாக பயணங்களை மேற்கொள்வார்கள்.
ரியல் எஸ்டேட்டில் பழைய சொத்துக்களை வாங்குவதில் லாபம் உண்டு. ஷேர் மார்க்கெட்டில் புதிய முயற்சிகளை தவிர்க்க வேண்டும். மாணவர்கள் புதிய விஷயங்களை கற்றுக் கொள்வதற்கான பல வாய்ப்புகள் வந்து சேரும்.
நரம்பு சம்பந்தமான மற்றும் தூக்கம் சம்பந்தப்பட்ட தொல்லைகள் ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். நூலகம் மற்றும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு புத்தகங்கள் மற்றும் எழுதுபொருள்களை தானம் தருவது பல நன்மைகளை ஏற்படுத்தும்.
கடகம்
மென்மையான உணர்வுகளை கொண்ட கடகம் ராசியினர் குடும்ப சிக்கல்களுக்கு நல்ல தீர்வுகளை காணும் காலகட்டம் இது. குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் நடக்கும். மண்மனை வாகனங்களில் நன்மைகள் உண்டு.
தொழில்துறையினர் புதிய முயற்சிகளையும், வியாபாரிகள் பெரிய முதலீடுகளையும் இப்பொழுது செய்ய வேண்டாம். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு கடந்த காலங்களில் பட்ட கஷ்டங்களுக்கு ஏற்ற நன்மைகள் வந்து சேரும்.
ரியல் எஸ்டேட்டில் இன்சூரன்ஸ், வரி ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தவும். ஷேர் மார்க்கெட்டில் நீண்டகால லாபம் தரும் முதலீடுகளை செய்யவும். மாணவர்கள் படிப்பில் தடை ஏற்படுத்தும் விஷயங்களை தவிர்க்கவும்.
மனஅழுத்தம் காரணமாக தூக்கம், ஜீரணம் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவத்தால் குணமடையும். வீட்டை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வது, சிவன் கோவிலுக்கு அபிஷேகத்துக்கு பால் தானம் தருவதால் நன்மை ஏற்படும்.
சிம்மம்
தீர்க்கமாக சிந்தித்து செயல்படும் சிம்ம ராசியினருக்கு சமூக அந்தஸ்து அதிகரிக்கும். உறவினர்கள் மற்றும் உடன் பிறந்தவரால் பல்வேறு நன்மைகள் வந்து சேரும். தூரத்து உறவினர் உடைய தொடர்பு கிடைக்கும்.
தொழில் துறையினர் கருத்தரங்குகளில் கலந்து கொள்வர். வியாபாரிகள் புதிய முயற்சிகளை செய்து விற்பனையை பெருக்குவர். உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களோடு இணைந்து செயல்பட்டு வெற்றி பெறுவர்.
ரியல் எஸ்டேட்டில் கேளிக்கை சம்பந்தமாக கட்டுமானத் திட்டங்களில் லாபம் உண்டு. ஷேர் மார்க்கெட்டில் பொதுத்துறை பங்குகளில் லாபம் கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கு பாடத்திட்டம் சம்பந்தமான குழப்பம் தீரும்.
நரம்புத் தளர்ச்சி, இதயம் பாதிப்புகள் இருப்பவர்கள் மருந்துகளை சரியாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். அருகிலுள்ள சிவன் கோவில் பக்தர்களுக்கு கோதுமை இனிப்பை பிரசாதமாக தருவதால் நன்மை ஏற்படும்.
கன்னி
வேடிக்கையாக நடந்து கொண்டாலும் சீரியஸ் மனநிலை கொண்ட கன்னி ராசியினர் இந்த வாரம் குடும்பத்துக்காக, பெற்றோருக்காக நேரம் ஒதுக்க வேண்டும். தொலைபேசி வழியாக நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும்.
தொழில்துறையினருக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் அரசு சார்ந்த ஆதாயங்களை பெறுவார்கள். உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகப் பணிகளில் புதிய சிக்கல்களை எதிர்கொண்டு வெற்றி பெறுவார்கள்.
ரியல் எஸ்டேட்டில் சவாலான திட்டங்களில் முதலீடு செய்வீர்கள். ஷேர் மார்க்கெட்டில் உள்கட்டமைப்பு நிறுவன பங்குகளில் லாபமுண்டு. மாணவர்கள் போட்டி தேர்வுகளில் பங்கேற்க ஆலோசனை பெறுவர்.
கூடுதல் வேலை காரணமாக மன உளைச்சல், ஜீரண கோளாறுகள் ஏற்பட்டு விலகும். காலையில் புறாக்கள் உள்ளிட்ட பறவைகளுக்கு தீனி வைப்பதும், மாலையில் பசு மாடுகளுக்கு காய்கறிகள் அளிப்பதும் நன்மை தரும்.
துலாம்
தன்னைப்போல் மற்றவர்களையும் நினைக்கும் துலாம் ராசி தான் இருக்க இந்த வாரம் ஆன்மீக ரீதியான எண்ணங்கள் ஏற்படும். ஒரு சிலர் திருத்தல பயணங்கள் செல்வார்கள். யாரிடமும் வாக்குவாதம் செய்ய வேண்டாம்.
தொழில்துறையினருக்கு வெளிநாட்டு தொடர்புகள் மூலம் லாபம் உண்டு. வியாபாரிகள் புதிய இடங்களில் தொழிலை விரிவாக்கம் செய்யலாம். உத்தியோகஸ்தர்கள் புதிய விஷயங்களை கற்றுக் கொள்வார்கள்.
ரியல் எஸ்டேட்டில் தொலைதூரங்களில் புதிய திட்டங்களை தொடங்கலாம். ஷேர் மார்க்கெட்டில் சர்வதேச நிறுவன பங்குகளில் லாபம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் உயர்கல்வி கற்பதற்கு உரிய பயிற்சிகளை பெறுவார்கள்.
இடுப்பு, முதுகு பகுதிகளில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். நேரத்திற்கு சாப்பிடுவது அவசியம். அருகில் உள்ள பெருமாள் கோவிலுக்கு இனிப்புகள் மற்றும் மலர் மாலைகளை வழங்க நன்மை ஏற்படும்.
விருச்சிகம்
பிறர் அறியாமல் மனதிலேயே திட்டங்களை தீட்டும் விருச்சிகம் ராசியினருக்கு பழைய குடும்ப கடன்கள் தீரும். குடும்ப உறவினர்களுடன் சகஜமான சூழ்நிலை ஏற்படும். பெரியவர்களின் ஆசிகள் உண்டு.
தொழில்துறையினர் இன்சூரன்ஸ் விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தவும். வியாபாரிகள் மறைமுக எதிரிகளை சமாளிக்க நிதானமாக செயல்பட வேண்டும். உத்தியோகஸ்தர்கள் சிக்கல்களை திறமையாக சமாளிப்பார்கள்.
ரியல் எஸ்டேட்டில் அனுபவம் மிக்கவர் ஆலோசனைகளை பெற வேண்டும். ஷேர் மார்க்கெட்டில் ரிஸ்க் எடுக்கும் முதலீடுகளை தவிர்க்கவும். மருத்துவம் மற்றும் ஆய்வுத்துறை மாணவர்கள் புதிய வாய்ப்புகளை பெறுவர்.
சிறுநீரக தொற்று, அடி வயிறு பிரச்சனை ஏற்பட்டு விலகும். இதய பாதிப்புகள் உள்ளவர்கள் சரியாக மருந்துகளை எடுத்துக் கொள்ளவும். பிள்ளையாருக்கு அதிகாலை அருகம்புல் சமர்ப்பித்தால் பல நன்மைகள் உண்டு.
தனுசு
எந்த விஷயத்தையும் திட்டமிட்டு செயல்படும் தனுசு ராசியினருக்கு தடைபட்ட திருமண விஷயங்கள் நல்ல விதமாக முடியும். சொத்து சம்பந்தமான வழக்குகளில் நல்ல முடிவு கிடைக்கும்.
தொழில்துறைக்கு புதிய நபர்களின் தொடர்பால் நன்மை உண்டு. வியாபாரிகளுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது புதிய வேலை கிடைக்கும்.
ரியல் எஸ்டேட்டில் கூட்டு கட்டுமான திட்டங்களை தொடங்கலாம். ஷேர் மார்க்கெட்டில் அனுபவஸ்தர்கள் ஆலோசனை பெற்று முதலீடு செய்ய வேண்டும். மாணவர்கள் கம்பைன் ஸ்டடி செய்வது மிகவும் நல்லது.
இடுப்பு மற்றும் கை கால்களில் வலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். அறக்கட்டளைகளுக்கு பொருள் தானம் செய்வதும், வீட்டுக்கு அருகில் உள்ள கோவிலில் மாலை நேரங்களில் தீபம் ஏற்றுவதும் நன்மைகளை தரும்.
மகரம்
நல்லது, கெட்டது இரண்டையும் எப்போதும் மறக்காத மகரம் ராசியினருக்கு இந்த வாரம் மருத்துவ செலவுகள் ஏற்படும். அன்றாட பணிகளை கவனிப்பதற்கே நேரம் போதாத அளவுக்கு பிஸியாக இருப்பீர்கள்.
தொழில்துறையினர் பணியாளர் நலன் குறித்து கவனிக்க வேண்டும். வியாபாரிகள் புதிய முதலீடுகளை இந்த வாரம் தவிர்க்கவும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வழக்கமான பணியில் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டு விலகும்.
ரியல் எஸ்டேட்டில் நடந்து வரும் கட்டுமான திட்டங்களை பார்வையிடவும். ஷேர் மார்க்கெட்டில் சேவை துறை நிறுவன பங்குகளில் ஆதாயம் உண்டு. மாணவர்கள் சிறிய விஷயங்களிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
கை,கால் மூட்டு வலி, பசியின்மை பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு மருத்துவத்தால் விலகும். காக்கை, புறா, கிளி போன்ற பறவைகளுக்கு தானியங்கள் அளிப்பது, மாலை நேர அம்மன் கோவில் வழிபாடு ஆகியவை நன்மை தரும்.
கும்பம்
பெற்ற அனுபவத்தின் அடிப்படையில் சிந்தித்து முடிவெடுக்கும் கும்ப ராசியினருக்கு இந்த வாரம் குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். நண்பர்களுடன் சேர்ந்து இனிமையான விஷயங்களில் ஈடுபடுவீர்கள்.
பொழுதுபோக்கு தொழில்துறையினருக்கு ஆதாயம் உண்டு. வியாபாரிகள் வாடிக்கையாளர்களை கவர புதுவித விளம்பரங்களை செய்ய வேண்டும். உத்தியோகஸ்தர்கள் பணியில் தங்கள் தனித்திறன்களை காட்ட வேண்டும்.
ரியல் எஸ்டேட்டில் புதிய வீட்டுமனை திட்டங்களை தொடங்கலாம். ஷேர் மார்க்கெட்டில் துணிகர முதலீடுகளை இந்த வாரம் தவிர்க்க வேண்டும். மாணவர்கள் தங்களுடைய கலைத் திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்வர்.
ரத்த ஓட்டம், மூச்சு சம்பந்தமான பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டு விலகும். முதியோர் இல்லங்கள் மற்றும் அனாதை இல்லங்களுக்கு மளிகை பொருட்களை தானமாக வணங்குவதன் மூலம் நன்மைகள் பல வந்து சேரும்.
மீனம்
தேவையில்லாமல் மற்றவர் பிரச்சினைகளில் தலையிடாத குணம் கொண்ட மீனம் ராசியினர் வாடகையாக இருந்தால் புதுவீடு குடி போவீர்கள். சொந்த வீடாக இருந்தால் அதில் மராமத்து பணிகளை செய்வீர்கள்.
மளிகை, ஓட்டல் தொழில் துறைக்கு நல்ல நேரம். வியாபாரிகள் புதிய கட்டிடங்களுக்கு இடம் மாறுவார்கள். அலுவலகம் அல்லது வீட்டிலிருந்து பணி செய்யும் உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
ரியல் எஸ்டேட்டில் சொத்து பத்திரங்களில் கவனம் தேவை. ஷேர் மார்க்கெட்டில் உள்கட்டமைப்பு நிறுவனங்களின் பங்குகளில் லாபம் உண்டு. மாணவர்கள் கலாச்சார நிகழ்வுகளில் பங்கேற்பார்கள்.
உணர்ச்சி வசப்படுவதால் தூக்கம், செரிமான பிரச்சனை ஏற்பட்டு விலகும். அறக்கட்டளை மற்றும் அனாதை இல்லங்களுக்கு குடிநீர் பாட்டில்கள் மற்றும் உணவு பொருள்கள் தானம் செய்வதன் மூலம் நன்மைகள் வந்து சேரும்.