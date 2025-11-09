வார ராசிபலன் - 9.11.2025 முதல் 15.11.2025 வரை... தொழில் துறையினருக்கு நல்ல காலகட்டம்
9.11.2025 முதல் 15.11.2025 வரை (ஐப்பசி 23 முதல் 29 வரை) 12 ராசிகளுக்கான விரிவான ஜோதிட கணிப்புகள்.
மேஷம்
முன்கோபமும், நல்ல குணமும் கொண்ட மேஷம் ராசியினர் இந்த வாரம் சுறுசுறுப்பாக செயல்பட்டு வெற்றி பெறுவீர்கள். சுக்கிரன் தடைபட்ட திருமணங்களை நடத்தி வைப்பார்.
தொழில் துறையினருக்கு புதிய நண்பர்கள் மூலம் தொழில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் திட்டமிட்ட தொழில் விரிவாக்கம் செய்யலாம். அரசு துறை உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பணியிடத்தில் மதிப்பு அதிகரிக்கும்.
ஷேர் மார்க்கெட் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் துறையினர் இந்த வாரம் புதிய வாய்ப்புகளை பெறுவர். மாணவர்கள் வழக்கத்தைவிட கல்வியில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி படிக்க வேண்டும்.
கை-கால் வலி, உடல் அசதி, காய்ச்சல் ஏற்பட்டு விலகும். பள்ளி மாணவ மாணவியர்களுக்கு எழுது பொருட்கள், நோட்டு புத்தகங்கள் வழங்குவதன் மூலம் நன்மைகள் பல உண்டு.
ரிஷபம்
சிக்கலான சூழ்நிலையிலும், நகைச்சுவையோடு பேசும் குணம் கொண்ட ரிஷபம் ராசியினருக்கு இவ்வாரம் மனதில் நினைத்த விஷயங்கள் கைகூடும். சந்திரன் சமூகத்தில் நல்ல மதிப்பை ஏற்படுத்தித் தருவார்.
வியாபாரிகள் புதிய வர்த்தக தொடர்பு பெற்று லாபம் அடைவார்கள். தொழில் முனைவோர் புதிய முன்னேற்ற பாதையில் செல்வார்கள். உத்தியோகஸ்தர்கள் தங்கள் பணிகளை மட்டுமே செய்து வரவேண்டும்.
ரியல் எஸ்டேட் துறையினர் அரசு காரியங்களிலும், ஷேர் மார்க்கெட் பிரிவினர் அரசுத்துறை பங்குகளில் முதலீடு செய்வதிலும் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்பெண் பெறுவர்.
வயிற்று வலி, ஜீரணக் கோளாறு ஆகியவை ஏற்பட்டு விலகும். ஆதரவற்ற விதவைகளுக்கு அன்னதானம், கோவில்களில் அம்பிகை அல்லது தாயாருக்கு வஸ்திரதானம் வழங்குவதும் நன்மைகளை தரும்.
மிதுனம்
எதை எங்கே பேசுவது என்ற நுட்பத்தை அறிந்த மிதுனம் ராசியினருக்கு இந்த வாரம் எதிர்பாராத முன்னேற்றம் உண்டு. குருவும், புதனும் பல வெற்றிகளை தருவார்கள்.
தொழில் துறையினர், வங்கித் துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்பு மூலம் லாபம் பெருகும். வியாபாரிகள் தொழில் விரிவாக்கம் செய்யலாம். உத்தியோகஸ்தர்கள் பணி சார்ந்த சிக்கல்கள் விலகப்பெறுவர்.
ரியல் எஸ்டேட்டில் புதிய தொழில் வாய்ப்பு, ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஏற்றுமதி-இறக்குமதி நிறுவன பங்குகளில் ஆதாயம் உண்டு. மாணவர்கள் கல்வி, விளையாட்டில் சாதனை செய்து, நற்பெயர் பெறுவர்.
இந்த வாரம் முடிந்தவரை வெளியிடங்களில் வேளை தவறி உண்பதையும் தவிர்க்க வேண்டும். துர்க்கை, காளியை ஆறு முறை வலம் வந்து வழிபடுவது, பசு மாடுகளுக்கு அருகம்புல் தருவது பல நன்மைகளை ஏற்படுத்தும்.
கடகம்
உணர்ச்சிகரமாக பேசி நினைத்த விஷயத்தை சாதித்துக் கொள்ளும் திறன் பெற்ற கடகம் ராசியினருக்கு இந்த வாரம் தடை கடந்து வெற்றி பெறுவர். சனியும், சுக்கிரனும் சுப காரியங்களில் ஈடுபடச் செய்வார்கள்.
தொழில் துறையினருக்கு சிக்கல்கள் விலகி புது வாய்ப்பும், வியாபாரிகளுக்கு தொழில் விருத்தியும் உண்டு. உத்தியோகஸ்தர்கள் பணியிடத்தில் எதிர்பார்த்த அங்கீகாரம் பெறுவார்கள்.
ரியல் எஸ்டேட்டில் எதிர்பார்த்த வாய்ப்பும், ஷேர் மார்க்கெட்டில் நகை, ஆபரண பொருள் நிறுவன பங்குகளில் லாபமும் உண்டு. மாணவர்கள் புதிய தொழில்நுட்பங்களைக் கற்றுக் கொள்வார்கள்.
காய்ச்சல், சளி, வயிற்று கோளாறு ஏற்பட்டு மருத்துவத்தால் குணமடையும். மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறும் நலிவுற்றவர்களுக்கு மருந்து, உணவு வழங்குவதால் நன்மை உண்டு.
சிம்மம்
துணிச்சலோடு செயல்பட்டு நினைத்த காரியத்தில் வெற்றி அடையும் சிம்மம் ராசியினருக்கு இந்த வாரம் தடைபட்ட நல்ல விஷயங்கள் நடந்தேறும். குருவும், புதனும் உங்கள் அறிவுத்திறனை மேம்படுத்துவார்கள்.
தொழில் துறையினருக்கு லாபகரமான காலகட்டம். ஆடை ஆபரண வியாபாரிகள் எதிர்பார்த்த ஆதாயம் அடைவார்கள். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் ஏற்படும்.
ரியல் எஸ்டேட்டில் புதிய முதலீடு செய்யலாம். ஷேர் மார்க்கெட்டில் பொதுத்துறை நிறுவன பங்கு மூலம் ஆதாயம் உண்டு. மாணவர்கள் தொழிற்கல்வி, கணினி பயிற்சி பெறுவார்கள்.
அலைச்சலால் உடல் அசதி, காய்ச்சல் ஏற்படக்கூடும். மனைவி வழி உறவினர்கள், ஆதரவற்ற அனாதை குழந்தைகள் ஆகியோருக்கு பண உதவி செய்வதன் மூலம் நன்மைகள் பல உண்டு.
கன்னி
கனிவாக, அன்பாக பேசி மற்றவர்களை கவரும் திறன் கொண்ட கன்னி ராசியினருக்கு இந்த வாரம் நண்பர்கள் மூலம் நன்மை ஏற்படும். சனி தேவையற்ற அலைச்சல்களை ஏற்படுத்தினாலும் ஆதாயமும் உண்டு.
உற்பத்தி தொழில் துறையினர் தொழில் விரிவாக்கம் செய்யலாம். சந்தை வியாபாரிகள் லாபம் பெறுவர். உத்தியோகஸ்தர்கள் பணியிடத்தில் எதிர்பார்த்த நற்செய்தி கிடைக்க பெறுவர்.
ரியல் எஸ்டேட்டில் புதிய கட்டுமான திட்டப் பணிகளையும், ஷேர் மார்க்கெட்டில் விவசாய விளைபொருள் நிறுவன பங்கு முதலீடு செய்யலாம். மாணவர்கள் அறிவுத்திறன் சாரந்த போட்டிகளில் வெற்றி பெறுவர்.
தலைவலி, தலைசுற்றல், மயக்கம் ஏற்பட்டால் உடனே மருத்துவ சிகிச்சை பெற வேண்டும். நந்திக்கு அருகம்புல் சாற்றி வழிபடுவதும், காளைக்கு அருகம்புல் உண்ண தருவதும் நன்மைகள் பல ஏற்படுத்தும்.
துலாம்
சொந்தபந்தங்களை அனுசரித்து வாழ வேண்டும் என்ற மனநிலை கொண்ட துலாம் ராசியினருக்கு இது இனிய வாரம். சுக்கிரன் எதிர்பாலின நண்பர்களின் ஆதரவை பெற்று தருவார்.
விவசாய விளைபொருள் உற்பத்தி தொழில் துறையினர் புதிய தொழில் முயற்சிகளை தொடங்கலாம். வியாபாரிகள் பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில், கவனமாக செயல்பட வேண்டும். உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவை பெற்று நன்மை அடைவர்.
ரியல் எஸ்டேட்டில் அரசாங்க விஷயங்களில் கவனம் தேவை. ஷேர் மார்க்கெட்டில் பெட்ரோலிய நிறுவன பங்குகள் மூலம் ஆதாயம் பெறலாம். மாணவர்கள் தேர்வு, விளயாட்டுகளில் உற்சாகமாக ஈடுபடுவர்.
நேரம் தவறி சாப்பிடுவதாலும், வாய்ப்புண், தொண்டை வலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் குணமடையும். கோவில் வளாகத்தை சுத்தம் செய்வது, பக்தர்களுக்கு நீர்மோர், இனிப்பு தானமாக வழங்குவது நன்மை தரும்.
விருச்சிகம்
மென்மையான, பயந்த சுபாவம் இருந்தாலும் திடமான மனதுடன் செயல்படும் விருச்சிகம் ராசியினருக்கு இந்த வாரம் பழைய நண்பர்களை சந்திப்பார்கள். சனியும், குருவும் வருமானத்தை பெருக்குவார்கள்.
வேளாண் தொழில் துறையினருக்கு அரசாங்கம் மூலம் நன்மை ஏற்படும். மருந்து உற்பத்தி தொழில்துறையினருக்கு ஆதாயமான காலகட்டம். உத்தியோகஸ்தர்கள் பணியிட மாற்றம் பெறுவார்கள்.
ரியல் எஸ்டேட்டில் புதிய கட்டுமான பணிகளில் கவனம் தேவை. ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஏற்றுமதி-இறக்குமதி நிறுவன பங்குகளில் லாபம் பெறுவர். மாணவர்கள் தேர்வு, விளையாட்டு ஆகியவற்றில் நல்ல தேர்ச்சி பெறுவர்.
கை-கால் வலி, வயிற்று வலி ஆகியவை ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் விலகும். பைரவருக்கு பேரீட்சை நிவேதனம் செய்வதும், இரவில் நாய்களுக்கு பிஸ்கட் அளிப்பதும் நன்மை தரும்.
தனுசு
மூத்தோர் சொல்லுக்கு மரியாதை அளிக்கும் தனுசு ராசியினருக்கு இந்த வாரம் பண வரவு உண்டு. ராசியதிபதி குரு புதிய மனிதர்கள் தொடர்பை ஏற்படுத்தி நன்மை தருவார்.
உற்பத்தி தொழில் துறையினருக்கு தொழில் விருத்தியும், சந்தை வியாபாரிகளுக்கு எதிர்பார்த்த லாபமும் ஏற்படும். உத்தியோகஸ்தர்கள் பணியிட மாற்றம் அல்லது பதவி உயர்வு பெறுவார்கள்.
ரியல் எஸ்டேட்டில் புதிய திட்டங்களில் கவனம் தேவை. ஷேர்மார்க்கெட்டில் பெட்ரோலியம், நிலக்கரி, சுரங்க நிறுவன பங்கு மூலம் லாபம் உண்டு. மாணவர்கள் விளையாட்டுகளில் வித்தியாசமான சாதனைகள் செய்வர்.
காய்ச்சல், தொண்டை வலி, பல்வலி பாதிப்பு ஏற்பட்டு தக்க சிகிச்சையால் விலகும். அம்பிகை அல்லது தாயார் கோவிலுக்கு அபிஷேகத்திற்கு பசும்பால் வழங்குவதும், குங்குமம் வாங்கித் தருவதும் நன்மைகளைத் தரும்.
மகரம்
மற்றவர் மதிப்பையும், மரியாதையும் பெற்று பெருந்தன்மையோடு நடந்து கொள்ளும் மகரம் ராசியினருக்கு புதிய செய்திகளால் நம்பிக்கை உருவாகும். சுக்கிரன் எதிர்பாராத தன வரவை தருவார்.
செங்கல், விவசாய தொழில் விருத்தியாகும். ஏற்றுமதி-இறக்குமதி வர்த்தகம், கட்டிட பொருள் வியாபாரிகளுக்கு நல்ல காலகட்டம். உத்தியோகஸ்தர்கள் பணிகளில் வழக்கத்தை விட கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
ரியல் எஸ்டேட்டில் தொழிலாளர்களின் குறைகளை கவனிக்கவும். ஷேர்மார்க்கெட்டில் உற்பத்தி நிறுவன பங்கு மூலம் ஆதாயம் உண்டு. மாணவர்கள் விளையாட்டு, கல்வி இரண்டிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
நீரிழிவு, ஒற்றை தலைவலி பாதிப்பு உடையவர்கள் மருந்துகளை வேளாவேளைக்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆதரவற்ற முதியோருக்கு மளிகை பொருட்கள் வாங்கித் தருவதன் மூலம் நன்மை ஏற்படும்.
கும்பம்
விட்டுக் கொடுக்காமல், நம்பிக்கையோடு செயல்பட்டு ஜெயித்துக் காட்டும் கும்பம் ராசியினருக்கு முன்னேற்றமான வாரம். செவ்வாய் எளிதாக மனதை உணர்ச்சி வசப்படச் செய்வார்.
தொழில் துறையினருக்கு நல்ல காலகட்டம். எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருள்கள், ஆடை ஆபரண வியாபாரிகளுக்கு வர்த்தகம் அதிகரிக்கும். உத்தியோகஸ்தர்கள் பணியில் கவனமாக செயல்பட வேண்டும்.
ரியல் எஸ்டேட்டில் இந்த வாரம் லாபகரமாக இருக்கும். ஷேர் மார்க்கெட்டில் பால் பொருள் தயாரிப்பு நிறுவன பங்கு மூலம் ஆதாயம் அடைவர். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதல் மூலம் கல்வி மேன்மை அடைவர்.
முதுகு வலி, இடுப்பு வலி, மன உளைச்சல், உடல்சோர்வு ஏற்பட்டு விலகும். நவக்கிரகங்களுக்கு பால் அபிஷேகம் செய்து, மல்லிகைப்பூ சூட்டி வழிபட பல பிரச்சனைகள் தீரும். நன்மைகள் நாடி வரும்.
மீனம்
பிரச்சனைகளில் சிக்காமல் எச்சரிக்கையாக நழுவும் குணம் பெற்ற மீனம் ராசியினருக்கு இந்த வாரம் திட்டமிட்ட விஷயங்கள் நடக்கும். சந்திரன் சஞ்சாரம் காரணமாக பிரயாணங்கள் நன்மை உண்டு.
உணவக தொழில் மேன்மை அடையும். வியாபாரிகள் தொழில் விரிவாக்கம் செய்து லாபம் பெறுவர். உத்தியோகஸ்தர்கள் புதிய விஷயங்களில் கவனமாக இருப்பது நல்லது.
ரியல் எஸ்டேட்டில் புதிய கட்டுமான திட்டங்களை தொடங்கலாம். ஷேர் மார்க்கெட்டில் பெட்ரோலிய நிறுவன பங்கு மூலம் லாபம் அடையலாம். மாணவர்கள் பொறியியல், கணினி பாடங்களை உற்சாகமாக படிப்பார்கள்.
இடுப்பு வலி, முதுகு வலி, ஜீரணக் கோளாறு ஏற்பட்டு மருத்துவ சிகிச்சையால் சீராகும். அறக்கட்டளை, கோவில் அன்னதான பணிகளில் மளிகை பொருட்கள் தானமாக வழங்குவது நன்மை பல தரும்.