12 படங்கள், 10 தோல்விகள்...யார் அந்த நடிகை தெரியுமா?

12 films, 10 failures... Do you know who that actress is?
தினத்தந்தி 13 Dec 2025 2:07 AM IST
தெலுங்கில் தனது முதல் படத்திலேயே பெரும் வெற்றியைப் பெற்றார்.

சென்னை,

பல நடிகைகள் ஒரு சில படங்களிலேயே ரசிகர்களை கவர்ந்துவிடுகிறார்கள். நல்ல படம் கிடைத்தால் நட்சத்திரங்களாக மாறி விடுகிறார்கள். நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்தால், கதாநாயகிகள் தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்த தயாராக உள்ளனர். இருப்பினும், சில நடிகைகள் ஒரு சில படங்களிலேயே காணாமல் போய்விடுகிறார்கள்.

தொடர்ச்சியாக படங்களில் நடித்துவிட்டு, வாய்ப்புகள் இல்லாமல், சமூக ஊடகங்களில் நேரத்தைச் செலவிடும் பல கதாநாயகிகள் இருக்கிறார்கள். இந்த நடிகையும் அவர்களில் ஒருவர்தான். இவர் 12 படங்கள் நடித்துள்ளார், ஆனால் 2 வெற்றிப் படங்கள் மட்டுமே கொடுத்துள்ளார்.

தெலுங்கில் தனது முதல் படத்திலேயே பெரும் வெற்றியைப் பெற்றார். தனது அழகு மற்றும் நடிப்பால் பார்வையாளர்களைக் கவர்ந்தார். ஆனால் அதன் பிறகு அவரால் பெரிய வெற்றியைப் பெற முடியவில்லை. தொடர்ச்சியான படங்களில் நடித்த போதிலும், அவருக்கு அதிக வெற்றிகள் கிடைக்கவில்லை. அவர் வேறு யாருமல்ல, சீரத் கபூர்தான்.

சர்வானந்த் நடித்த ரன் ராஜா ரன் படத்தின் மூலம் டோலிவுட்டில் நுழைந்தார். அதன் பிறகு, அவர் சில படங்களில் நடித்தார். சிறப்புப் பாடல்களிலும் நடித்தார். ஆனால், அவர் எதிர்பார்த்த அங்கீகாரம் கிடைக்கவில்லை. இப்போது அவர் சமூக ஊடகங்களில் முழுமையாக ஆக்டிவாகிவிட்டார்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

