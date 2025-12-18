500 பெண்களுக்கு இலவச புற்றுநோய் சிகிச்சை - நிஜ வாழ்க்கையிலும் ஹீரோவான நடிகர்
அவர் 500 பெண்களுக்கு புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கு உதவி செய்துள்ளார்.
சென்னை,
சில நட்சத்திர ஹீரோக்கள் படங்களுடன் சேர்ந்து சமூக சேவைகளையும் செய்து ரசிகர்களை சம்பாதிக்கிறார்கள். மகேஷ் பாபு 1500க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இதய அறுவை சிகிச்சைக்கு உதவியுள்ளார். இப்போது மற்றொரு ஹீரோவும் தனது நல்ல உள்ளத்தைக் காட்டியுள்ளார். அவர் 500 பெண்களுக்கு புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கு உதவி செய்துள்ளார். அந்த ஹீரோ யார் தெரியுமா?
சோனு சூட்தான். படங்களில் பெரும்பாலும் வில்லனாக நடித்து வரும் சோனு சூட், நிஜ வாழ்க்கையில் ஹீரோவாகிவிட்டார். கொரோனா நெருக்கடியின் போது அவர் செய்த சேவைகள், நிவாரணத் திட்டங்கள் மற்றும் நன்கொடைகளை யாரும் எளிதில் மறந்துவிட முடியாது. அதன் பிறகும் பல நிவாரணத் திட்டங்களைச் செய்து வருகிறார்.
சமீபத்தில், அவர் மீண்டும் தனது நல்ல உள்ளத்தைக் காட்டியுள்ளார். தனது அறக்கட்டளை மூலம் 500 பெண்கள் மார்பகப் புற்றுநோய்க்கு சிகிச்சை பெற்றுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார். நாட்டில் உள்ள பெண்களிடையே மார்பகப் புற்றுநோய் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதில் தான் அதிக கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும் அவர் கூறினார்.