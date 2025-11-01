டோலிவுட்டில் 'ஏ' சான்றிதழ் அலை: பட்டியலில் இணைந்த மேலும் ஒரு படம்

‘A’ certificate wave in Tollywood: Another Telugu film joins the list
x
தினத்தந்தி 1 Nov 2025 8:18 AM IST
t-max-icont-min-icon

இந்த ஆண்டு, ஓஜி, ஹிட் 3, தம்முடு, பைரவம் மற்றும் கிஷ்கிந்தாபுரி போன்ற படங்களுக்கு 'ஏ' சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.

சென்னை,

சமீப காலமாக, தெலுங்கு படங்களுக்கு மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியம் 'ஏ' தர மதிப்பீடு அளித்து வருகிறது. இந்த ஆண்டு, ஓஜி, ஹிட் 3, தம்முடு, பைரவம் மற்றும் கிஷ்கிந்தாபுரி போன்ற படங்களுக்கு 'ஏ' சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.

இப்போது, ​​இந்தப் பட்டியலில் இன்னொரு தெலுங்குப் படமும் இணைந்துள்ளது. சுதீர் பாபுவின் திகில் திரில்லர் படம் ஜடதாராவுக்கு 'ஏ' சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஜடதாரா படம் வருகிற 7 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

வெங்கட் கல்யாண் இயக்கி உள்ள இப்படத்தின் மூலம் சோனாக்சி சின்கா தெலுங்கில் அறிமுகமாகிறார். ஷில்பா ஷிரோத்கர் ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்.இந்த படத்தை உமேஷ் குமார் பன்சால், ஷிவின் நரங், அருணா அகர்வால், பிரேர்ணா அரோரா, ஷில்பா சிங்கால் மற்றும் நிகில் நந்தா ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X