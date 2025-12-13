வெளியே தூங்கினால் கல் அடித்து கொல்லும் சைக்கோ..ஓடிடியில் ஒரு உண்மை கிரைம் கதை - எதில் பார்க்கலாம்?
சமீப காலமாக உண்மைக் கதைகள் அதிகம் கவரப்படுகின்றன. குறிப்பாக ஓடிடியில், உண்மைக் கதைகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கிறது. இப்போது நாம் பார்க்கும் படமும் ஒரு உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையாக கொண்டதுதான். இந்த கிரைம் திரில்லர் வெப் தொடர், சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சில முக்கிய நகரங்களில் நடந்த தொடர் கொலைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
13 பேரை கல்லால் அடித்துக் கொன்ற ஒரு சைக்கோ கொலையாளியின் கதையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அந்த சைக்கோ கொலையாளி யார்? அவன் ஏன் கொலைகளைச் செய்தான்? இரவில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தவர்களை ஏன் குறிவைத்தான்? இந்த சைக்கோவை போலீசார் பிடித்தார்களா? இறுதியில் என்ன நடந்தது? தெரிந்துகொள்ள இந்தக் கிரைம் திரில்லர் வெப் தொடரைப் பார்க்க வேண்டும்.
விறுவிறுப்பான திரைக்கதை கொண்ட இந்த வெப் தொடரின் பெயர் ’ஸ்டோன் மேன் மர்டர்ஸ்’. ராஜதபா தத்தா, ஸ்வஸ்திகா முகர்ஜி, ரூப்கர் பாக்சி, அரிஜித் தத்தா, ஜித் தாஸ் மற்றும் பலர் இந்த வெப் தொடரில் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். இதில் மொத்தம் 4 எபிசோடுகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு எபிசோடும் சுமார் 17-18 நிமிடங்கள் நீளமானது.
தற்போது, இந்த தொடர் அமேசான் பிரைம் வீடியோவிலும் ஹோய்ச்சோய் ஓடிடிகளிலும் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யப்படுகிறது. கிரைம் திரைப்படங்கள் மற்றும் வெப் தொடர்களைப் பார்க்க விரும்புவோருக்கு, இந்த ஸ்டோன் மேன் மர்டர்ஸ் வெப் தொடர் ஒரு நல்ல தேர்வாக இருக்கும்.